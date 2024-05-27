Із холодильником та караоке: у Китаї презентували електрокросовер за $18 000 (фото)

Доступний електрокросовер Neta L просторий всередині та багато оснащений. Модель оснащена 231-сильним мотором і здатна подолати до 510 км без підзарядки.

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У Китаї представили новий Neta L. Електричний кросовер надійде в продаж із липня за ціною від 130 000 до 160 000 юанів ($18 000 – 22 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Китайський електромобіль Neta L – п’ятимісний сімейний кросовер. У нього виражений "ніс", продовгуваті фари та висувні дверні ручки.

Авто оснастили 231-сильним мотором Фото: CarNewsChina

Розміри Neta L 2024:

довжина – 4770 мм;

ширина – 1900 мм;

висота – 1660 мм;

колісна база – 2810 мм.

У салоні на передній панелі встановили три дисплеї, один із яких призначений для пасажира. Мультимедійна система доповнена караоке. Об’єм багажника становить 583-1143 л.

На передній панелі встановили три дисплеї Фото: CarNewsChina

Крісла першого ряду оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем, а ще їх можна розкласти. Серед іншого обладнання – холодильник у підлокітнику, паркувальний автопілот та набір систем безпеки.

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Новий Neta L оснащений 231-сильним мотором. Розгін до 100 км/год займає 7,6 с, а максимальна швидкість становить 180 км/год.

Передні крісла можна розкласти Фото: CarNewsChina

Акумуляторна батарея на 68 кВт∙год забезпечує запас ходу в 510 км, а зарядити її на 80% можна за 10 хвилин. Також китайський кросовер пропонуватимуть із 1,5-літровим бензиновим мотор-генератором та запасом ходу 1300 км.

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