Новый рекорд: итальянец на 45-летнем скутере проехал более 1200 км за сутки (фото)

Валерио Бони на винтажном Piaggio Vespa 50 Special за сутки проехал 615 кругов на автодроме в Испании. Скутер даже дозаправляли на ходу.

Related video

65-летний итальянский журналист Валерио Бони установил необычный мировой рекорд. Он преодолел 1233 км за 24 часа на стареньком 50-кубовом скутере Piaggio Vespa 50 Special 1979 года. Об этом сообщает сайт Bllunik.

Мировой рекорд официально зафиксирован

Важно

В Украину возвращаются мотоциклы Jawa: какие модели представят (фото)

Предыдущий рекорд удалось улучшить сразу на 305 км и достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Для заезда Валерио Бони выбрал старый автодром Террамар вблизи Барселоны, ведь его аренда недорогая, а дорожное покрытие подходит для скутера.

Заезд осуществили на автодроме в Испании

Итальянец кружил по автодрому на максимальной скорости 60 км/ч. Он останавливался только смыть грязь с лица. Даже заправляли Vespa 50 Special на ходу с другого скутера — для этого использовали канистру и шланг.

Скутер дозаправляли на ходу

За 24 часа мотороллер Vespa проехал 615 кругов и не подвел. Интересно, что именно на нем Валерио Бони в возрасте 20 лет (в 1979 году) проехал 941 км за сутки, однако тогда его достижение не зафиксировали. Став пенсионером, итальянец таки решил попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине обнаружили винтажный немецкий мопед 60-х годов.

Также мы писали о первом мотоцикле от Great Wall с нестандартным двигателем.