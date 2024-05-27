Новий рекорд: італієць на 45-річному скутері проїхав понад 1200 км за добу (фото)

Валеріо Боні на вінтажному Piaggio Vespa 50 Special за добу проїхав 615 кіл на автодромі в Іспанії. Скутер навіть дозаправляли на ходу.

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65-річний італійський журналіст Валеріо Боні встановив незвичний світовий рекорд. Він подолав 1233 км за 24 години на старенькому 50-кубовому скутері Piaggio Vespa 50 Special 1979 року. Про це повідомляє сайт Bllunik.

Світовий рекорд офіційно зафіксовано

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Попередній рекорд вдалося покращити одразу на 305 км і досягнення зафіксували представники Книги рекордів Гіннесса. Для заїзду Валеріо Боні обрав старий автодром Террамар поблизу Барселони, адже його оренда недорога, а дорожнє покриття підходить для скутера.

Заїзд здійснили на автодромі в Іспанії

Італієць кружляв автодромом на максимальній швидкості 60 км/год. Він зупинявся лише змити бруд із обличчя. Навіть заправляли Vespa 50 Special на ходу з іншого скутера – для цього використовували каністру та шланг.

Скутер дозаправляли на ходу

За 24 години моторолер Vespa проїхав 615 кіл та не підвів. Цікаво, що саме на ньому Валеріо Боні у віці 20 років (в 1979 році) проїхав 941 км за добу, проте тоді його досягнення не зафіксували. Ставши пенсіонером, італієць таки вирішив потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

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