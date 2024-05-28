Старинный Dodge 70-х завелся и поехал после 34 лет простоя (видео)

Dodge Monaco не выезжал на дороги с 1990 года. Автомобиль местами заржавел, а в салоне повреждена отделка, однако его смогли оживить.

Related video

В США вернули к жизни Dodge Monaco 1974 года. Большой седан последние 34 года простоял без движения. Об этом рассказали в видео на Youtube-канале Budget Buildz.

Автомобиль не ездил 34 года Фото: скриншот / YouTube

Этот Dodge Monaco поставили под навес еще в 1990 году. За три десятилетия авто покрылось слоем пыли и грязи. Его кузов местами заржавел, а внутренняя отделка потрескалась.

Важно

Раритеты на заднем дворе: в США обнаружили кладбище старинных авто (видео)

Dodge Monaco помыли и отчистили, а шины подкачали. В двигателе надо было отремонтировать стартер, и он легко он завелся. А после того, как отремонтировали задний тормоз, винтажное авто смогло поехать. Теперь его ожидает новая жизнь — Dodge отреставрируют.

В салоне повреждена отделка Фото: скриншот / YouTube

Dodge Monaco — полноразмерный седан, который выпускали с 1965 по 1992 год. Конкретно этот автомобиль относится к третьему поколению модели, которое производилось в 1974-1977 годах. Седан известен по культовому фильму "Братья Блюз".

Седан оснащен 6,6-литровым V8 мощностью 188 л. с. (ее снизили в 70-х из-за новых эконорм). В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Кстати, точно такой же Dodge Monaco 1974 года обнаружили и в Киеве. Сейчас он проходит реставрацию.

Также Фокус рассказывал, что винтажный Ford T завели после 74 лет простоя на свалке.