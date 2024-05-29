Их выпустили всего 100: в Украине заметили уникальный Mercedes от Armani (фото)

В 2005 году изготовлено всего 100 кабриолетов Mercedes CLK500 Armani. Автомобили отличаются особыми цветом и внутренней отделкой.

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В Украине сфотографировали очень редкий кабриолет Mercedes-Benz CLK500 Armani. Такой автомобиль — единственный в нашей стране. Его фотографии опубликовал в Facebook блогер Roma Urraco.

Изготовили всего 100 Mercedes CLK500 Armani Фото: Roma Urraco

Mercedes и Armani создали особенный CLK в 2004 году и показали на Парижском автошоу. Модель заинтересовала публику и через год решили выпустить лимитированную серию из 100 кабриолетов.

Салон украсили кожей и тканью Фото: Roma Urraco

Mercedes CLK Armani отличается трендовым на то время песочным цветом Designo Sabbia Magno, а его мягкая крыша окрашена в бежевый. Салон отделан коричневой кожей Cuoio и специальной тканью, а вот дерево из интерьера убрали.

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Силовой агрегат не претерпел изменений. Под капотом Mercedes CLK500 Armani установлен 5,0-литровый V8 мощностью 306 л. с. С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

Кабриолет оснащен 306-сильным V8 Фото: Roma Urraco

Конкретно этот кабриолет Mercedes был официально приобретен в 2005 году в Днепре за 150 000 долларов, то есть он был вдвое дороже стандартного Mercedes CLK500. Сохранены оригинальные квитанции на авто.

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