Их выпустили всего 100: в Украине заметили уникальный Mercedes от Armani (фото)
В 2005 году изготовлено всего 100 кабриолетов Mercedes CLK500 Armani. Автомобили отличаются особыми цветом и внутренней отделкой.
В Украине сфотографировали очень редкий кабриолет Mercedes-Benz CLK500 Armani. Такой автомобиль — единственный в нашей стране. Его фотографии опубликовал в Facebook блогер Roma Urraco.
Mercedes и Armani создали особенный CLK в 2004 году и показали на Парижском автошоу. Модель заинтересовала публику и через год решили выпустить лимитированную серию из 100 кабриолетов.
Mercedes CLK Armani отличается трендовым на то время песочным цветом Designo Sabbia Magno, а его мягкая крыша окрашена в бежевый. Салон отделан коричневой кожей Cuoio и специальной тканью, а вот дерево из интерьера убрали.Важно
Силовой агрегат не претерпел изменений. Под капотом Mercedes CLK500 Armani установлен 5,0-литровый V8 мощностью 306 л. с. С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.
Конкретно этот кабриолет Mercedes был официально приобретен в 2005 году в Днепре за 150 000 долларов, то есть он был вдвое дороже стандартного Mercedes CLK500. Сохранены оригинальные квитанции на авто.
Кстати, недавно в Киеве видели редкий кабриолет Mercedes 90-х с двигателем V12 под капотом.
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