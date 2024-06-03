"Качественный сервис и помощь государству — наши приоритеты сегодня", — СЕО Stellantis Украина Руслан Акимов

Украинский авторынок после начала полномасштабной войны в 2022 году существенно просел, однако уже в 2023 году компании отмечали рост спроса и продаж, а импортеры активнее начали поставлять в автоцентры новинки. О том, как развивается авторынок страны во время войны, каких трендов ожидать от 2024 года и будут ли автодилеры предлагать украинцам интересные новые модели авто мы поговорили с генеральным директором представительства концерна Stellantis в Украине (бренды Peugeot, Opel, Jeep, Сітгоёп, DS Automobiles) Русланом Акимовым.

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В 2024 году будем присутствовать в каждой области

Расскажите, пожалуйста, о ситуации на украинском авторынке. Какой была ситуация со спросом и продажами в 2022 году, как она менялась?

Год начала полномасштабной войны был довольно сложным, очевидно, что в год нападения рф на Украину людям некоторое время было не до покупки новых автомобилей. Поэтому рынок ожидаемо сильно упал по результатам года. Компаниям нужно было время, чтобы определиться с тем, куда двигаться и как обезопасить сотрудников, что в начале стало ключевой целью. Что касается нашей компании, то мы уже в марте 2022 года запустили программу поддержки и помощи украинским автомобилям, которые находятся в государственной и коммунальной собственности, ведь важно было приобщиться к помощи стране ради общей цели — победы.

Мы перенастроили все процессы в работе компании, и уже летом увидели, что на рынке увеличивается активность. К тому времени нам удалось договориться с центральным офисом о поставках автомобилей в Украину, и вскоре к нам поступили первые новые авто. Конечно, определенное время ушло на то, чтобы настроить логистические схемы, потому что ранее 80% автомобилей поступало к нам морем, но в условиях заблокированных портов нужно было изменить логистические пути. Стоит отметить, что во второй половине года начал возвращаться спрос на новые автомобили, ведь гражданам и предприятиям нужна была мобильность. Ведь кто-то хотел выехать в другой регион или за границу, у кого-то была острая необходимость заменить автомобиль, и спрос на рынке был.

По цифрам рынок очень сократился в первый год войны, речь идет о 44,3 тысячи новых автомобилей, которые купили украинцы в 2022 году, тогда как в 2021 году было продано более 116 тысяч новых автомобилей. Да, 2022 год был достаточно сложный, но он помог нам подойти к работе максимально эффективно. Рынок просел и спрос просел, но предприятия продолжали покупать автомобили, обновлять свои автопарки. А мы были готовы ответить на спрос, чтобы обеспечивать мобильность украинцев в дальнейшем.

Как развивалась ваша дилерская сеть в прошлом году, и сколько автосалонов откроют свои двери для украинцев и в каких регионах в 2024 году?

Важно отметить, что наша сеть сохранила всех дилеров, за исключением дилера Opel в оккупированном в то время Херсоне. Однако дилер брендов Peugeot и Citroen, который у нас находился в самом городе-герое Херсон, сразу после освобождения города начал полноценную деятельность. Абсолютно все, кто работали до войны, продолжают работать и сейчас, нам удалось сохранить нашу базу.

В 2023 году мы не расширяли собственную дилерскую сеть, но сделали акцент на реконструкции и обновлении имеющихся салонов. Чтобы они соответствовали новейшим стандартам брендов. Но в 2024 году мы планируем открыть 5 новых мультибрендовых дилерских центров на западе Украины. В планах закрыть Волынскую, Закарпатскую, Черновицкую, Тернопольскую и Житомирскую области, что позволит получить покрытие всей территории, присутствовать в каждой области Украины. Это достаточно амбициозные планы развития и масштабирования, но бизнес готов и дальше развиваться, на что указывает достаточно большое количество желающих присоединиться к открытию центров, которое мы видим на тендерах.

Также для Stellantis является приоритетом качество обслуживания наших клиентов, как частных, так и корпоративных. Например, доля корпоративных продаж у нас — более 55%, поэтому нам нужно поддерживать сервис на высоком уровне. И поэтому нам важно иметь качественные сервисные станции во всех регионах, чтобы не ограничивать нашего потребителя.

Мы уверены, что 2024 год будет лучше предыдущего, хотя работа во время войны и имеет большое количество неизвестных, но мы делаем все, чтобы продолжать работать, платить налоги, поддерживать экономику и общество. Мы работаем и максимально позитивно настроены, ведь рынок продолжает свой рост и мы движемся вместе с ним.

Долгий путь к Jeep

Расскажите о запуске бренда Jeep в условиях войны. Какие этапы были осуществлены для запуска бренда, что планируете на будущее?

Работа над запуском Jeep началась еще до войны, в 2021 году мы получили право представлять этот бренд, быть его официальным представительством. А также уже были проведены необходимые тендеры по поводу дилерской сети. Ведь наша идея была в том, чтобы провести запуск на максимально высоком и качественном уровне, как это происходило и с другими нашими брендами. В 2021 году мы определили победителей, которые станут новыми представителями бренда, и начали готовиться к полноценному старту: получать брендбуки, согласовывать все стандарты и наши требования, подписывать документы, политики, договоры. Запуск был запланирован на второй квартал 2022 года, но из-за полномасштабного вторжения пришлось работу поставить на паузу. Хотя ни мы, ни дилеры не отказывались от планов, просто понадобилось больше времени. Нужно было построить схемы логистики, заказов, ресурсов, тарификации, а в условиях войны делать это было гораздо труднее.

Соответственно, мы взяли паузу, чтобы пройти эти все шаги, и в середине прошлого года полностью были готовы как мы, так и дилерская сеть. В конце 2023 года бренд Jeep открыл новую главу своей истории в Украине под руководством Stellantis Украина.

Сейчас бренд Jeep имеет полноценный модельный ряд, который представлен моделями Grand Cherokke, Compass и Wrangler. А также, в ближайшее время мы ожидаем наиболее желанную новинку лета 2024 — Новый Jeep Avenger, автомобиль, который стал победителем престижной премии Европейский Автомобиль Года. Также активно развивается и расширяется сеть салонов Jeep. Свой путь бренд начал с 3х салонов в Киеве, которые начали свою работу еще в конце 2023 года. А потом свои двери для клиентов открыли еще 4 салона в городах-миллионниках: Днепре, Одессе, Львове и Харькове.

Я считаю, что у бренда Jeep огромный потенциал в Украине, ведь его поклонники давно ожидали новинки и полноценную дилерскую и сервисную сеть. А мы способны удовлетворить их потребности и высокие ожидания.

В ожидании мощных результатов

Сейчас уже есть определенные итоги первых четырех месяцев 2024 года — как оцениваете развитие продаж, растет ли спрос на новые автомобили?

2024 год начался мощно для всех игроков, потому что уже сейчас есть ощутимый рост по сравнению с предыдущим годом, около 40% за первый квартал. Результаты в апреле уже показали небольшое проседание положительного темпа продаж, но это все еще не остановка роста. И по сравнению с аналогичным периодом 2023 года продажи в апреле увеличились на 12%.

Я уверен, что этот год покажет ощутимый рост по сравнению с 2023 годом. И хотя процент этого роста нам еще неизвестен, но есть все причины ожидать увеличения продаж автомобилей. Потому что все игроки на рынке активизировались. Мы видим, как вырос уровень маркетинга, как компании активно презентуют в Украине новые модели, как импортеры обновляют склады. Многие модели, которые только появляются в Европе или в мире, быстро попадают в салоны Украины. И что важно, есть значительный спрос на новые автомобили.

2024 год уже сейчас можно считать полноценным годом активной работы и бизнес-развития. Мы уже выходим на тот финансовый, экономический уровень, который был до войны. Стремимся поддерживать достаточно высокие темпы развития бизнеса, чтобы компания была полезной и соответствовала ожиданиям клиентов и партнеров. Один из главных аргументов для нас — это поддержка экономики государства.

Бесплатно отремонтировано 3,5 тысяч автомобилей

Stellantis Украина два года назад ввела программу бесплатных ремонтов автомобилей для помощи экстренным службам Украины. Расскажите о результатах программы и планируете ли в дальнейшем ремонтировать и обслуживать автомобили скорой, полиции и ГСЧС?

У нас уже был опыт подобной программы — во время пандемии COVID-19 мы бесплатно ремонтировали автомобили скорой помощи в течение месяца. Тогда было отремонтировано более 100 машин на 2,5 млн гривен. Поэтому не колеблясь мы запустили новую программу в марте 2022 года, чтобы помогать в том, в чем мы лучшие. Мы стремимся оказать максимальную поддержку мобильности всех автомобилей брендов Peugeot, Сітгоёп, Opel, которые принадлежат различным службам, то есть находятся в государственной и коммунальной собственности.

Более половины всех машин, которые мы обслуживаем, — это скорая помощь. Такие автомобили — это вопрос спасения жизней. Наши скорые работают как в относительно безопасных регионах Украины, так и в прифронтовых областях. Это те авто, которые за срок своей службы проезжают в два и даже в три раза больше обычного автомобиля и требуют особого внимания к техническому состоянию.

По этой программе мы бесплатно ремонтируем также и автомобили пожарной службы, полиции, газовой службы. Обслуживание по программе предоставляют все дилерские центры брендов Peugeot, Citroen и Opel. И даже в прифронтовых регионах, в частности в Краматорске, Днепре, Николаеве, Запорожье, Полтаве и других, тоже без проблем можно получить обслуживание по программе.

Программу бесплатного ремонта мы начали с 12-ю дилерскими центрами. Сегодня она действует по всей Украине. Дилерские центры прекрасно знают о нашей инициативе и с готовностью присоединяются, а государственные и коммунальные службы и предприятия пользуются возможностью быстро и качественно обслуживать автомобили, без потери драгоценного времени на бюджетирование. Компания Stellantis Украина и дилерская сеть брендов Peugeot, Citroen и Opel за время действия программы выполнили более 13 тысяч заявок на ремонт, всего отремонтировано 3,5 тысяч автомобилей. Мы перешли отметку расходов по этой программе в 100 миллионов гривен. В 2024 году программа будет продолжать работать, и она будет работать столько, сколько нужно, до нашей победы. И я благодарен каждому сотруднику нашей компании и дилерской сети, которые прилагают максимум усилий для работы программы!

Масштабные планы

Как развиваются программы кредитования и программы лизинга при покупке новых авто: видите ли изменение спроса на кредиты и на лизинг в последнее время?

После начала полномасштабной войны количество продаж в кредит и лизинг сократилось. Если до войны у нас примерно треть продаж происходила по программам финансирования, то сейчас — около 12-15%.

Но этот процент постепенно растет. Люди начинают думать долгосрочно о своей жизни. Потому что кредит или лизинг — обязательства на несколько лет, что означает потребность в определенном планировании.

Считаю, что ситуация в стране сейчас не побуждает к тому, чтобы продажи по финансовым программам были на том же уровне, что до войны, но спрос на покупку авто по этим программам растет. В частности, большую часть этого спроса формируют корпоративные клиенты, которые продолжают развивать свой бизнес и нуждаются в лизинговых автомобилях. Сегодня на рынке много предложений также и для физических лиц, и наша компания может предложить клиентам выгодные программы в сотрудничестве с различными ведущими банками Украины. К тому же, условия довольно привлекательные, как и до войны, кредит можно оформить почти с нулевой процентной ставкой.

А также, мы имеем интересные и уникальные программы для юридических лиц. К примеру, у владельцев бизнеса есть возможность расширить свой автопарк корпоративными грузовыми авто и электромобилями и приобрести их в лизинг от "ОТП Лизинг" на специальных условиях с грантовой поддержкой от ЕБРР (Европейского Банка Реконструкции и Развития). Бизнес в Украине нуждается в поддержке для развития и мы вместе с нашими партнерами готовы ее предоставлять.

Расскажите о вашем видении развития авторынка страны и назовите несколько трендов, в том числе и в отношении электромобилей, которые могут быть актуальными в этом году?

В этом году темпы поставок автомобилей в Украину будут расти, но все будет зависеть от спроса. Если спрос будет на том уровне, который мы прогнозируем, конечно и предложение будет соответствующее. Мы ориентируемся на нашего потребителя и делаем все необходимое, чтобы удовлетворить их потребности. Мы ожидаем, что в 2024 году рынок вырастет, и по итогам года уровень продаж новых авто пересечет отметку 80 тысяч (вместе с коммерческой линейкой).

С точки зрения структуры рынка и его игроков мы не ожидаем значительных изменений. Рынок электромобилей развивается не только за счет официальных представительств и официальных дилерских компаний. Большое количество автомобилей в стране — это так называемые "серые дилеры", которые привозят электромобили, в частности из Китая. И доля таких авто из Китая на рынке — довольно большая и пока такой и будет оставаться. Ключевой инструмент влияния на продажи электромобилей — цена, а здесь официальные представительства не могут конкурировать с серыми дилерами, которые везут автомобили из Китая. Но мы имеем преимущество в официальных сервисах и заводской гарантии, что не могут предложить "серые дилеры". И наш клиент понимает это преимущество.

Если анализировать запуск новых моделей, которые ожидаются в этом году, то увидим довольно масштабные планы — новинок будет много. И это действительно радует. У нашей компании в этом году в планах запуск более 20 новых моделей. Я уже говорил о Jeep Avenger, за который мы вообще боролись, чтобы эта новая модель была в салонах в Украине. Значительное обновление в этом году получит и коммерческая линейка брендов Peugeot, Citroen и Opel, мы ожидаем современные и технологичные фургоны, которые станут верными помощниками для любого бизнеса. И конечно, мы планируем удивить наших клиентов легковыми новинками, которые предложат как версию с ДВС, так и 100% электрический привод. Бренд Peugeot представит новые и инновационные кроссоверы 3008 и 5008, а бренд Citroen привезет драйвовые хэтчбек С3 и кроссовер C3 Aircross. Уже сейчас мы начали запускать эти новинки на рынке Украины и показывать на них цены. Автомобили доступны к заказу в дилерских центрах брендов Stellantis Украина.

Я верю в дальнейшее развитие и рост автомобильного рынка, в укрепление нашей экономики и, конечно, в нашу скорую победу.