Агрессивный дизайн и 300 сил: представлен экстремальный Volkswagen Golf (фото)

Volkswagen Golf GTI Clubsport оснащен 2,0-литровым 300-сильным турбомотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с и развить 267 км/ч.

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В Германии во время 24-часовой гонки на автодроме Нюрбургринг презентовали новый Volkswagen Golf GTI Clubsport. Экстремальный заряженный хэтчбек обновили вслед за другими VW Golf. О нем рассказали на официальном сайте Volkswagen.

На крыше установили спойлер Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf GTI Clubsport сохранил 2,0-литровый 300-сильный турбомотор и единственным изменением стал лишь новый выхлоп Akrapovic. Механическую КПП больше не предлагают — можно выбрать только 7-ступенчатый робот DSG.

В салоне изменена отделка Фото: Volkswagen

Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость составляет 267 км/ч. Кроме того, у VW Golf GTI Clubsport более жесткая подвеска со стандартными адаптивными амортизаторами и есть специальный гоночный режим.

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Отличить новый Volkswagen Golf GTI Clubsport можно по более агрессивному переднему бамперу и увеличенному спойлеру на крыше. Хэтчбек также получил кованые 19-дюймовые диски.

Автомобиль получил спортивные кресла Фото: Volkswagen

В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использована алькантара. Как и все Volkswagen Golf 2024, авто оснастили увеличенным 12,9-дюймовым тачскрином.

Кстати, вскоре презентуют еще более быстрый Volkswagen Golf R мощностью более 300 сил и его показали до премьеры.

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