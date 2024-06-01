Агресивний дизайн і 300 сил: представлено екстремальний Volkswagen Golf (фото)

Volkswagen Golf GTI Clubsport оснащений 2,0-літровим 300-сильним турбомотором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,6 с і розвинути 267 км/год.

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У Німеччині під час 24-годинних перегонів на автодромі Нюрбургринг презентували новий Volkswagen Golf GTI Clubsport. Екстремальний заряджений хетчбек оновили услід за іншими VW Golf. Про нього розповіли на офіційному сайті Volkswagen.

На даху встановили спойлер Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Golf GTI Clubsport зберіг 2,0-літровий 300-сильний турбомотор і єдиною зміною став лиш новий вихлоп Akrapovic. Механічну КПП більше не пропонують – можна обрати лише 7-ступінчастий робот DSG.

У салоні змінено оздоблення Фото: Volkswagen

Розгін до 100 км/год займає 5,6 с, а максимальна швидкість становить 267 км/год. Крім того, у VW Golf GTI Clubsport жорсткіша підвіска зі стандартними адаптивними амортизаторами та є спеціальний гоночний режим.

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Відрізнити новий Volkswagen Golf GTI Clubsport можна за агресивнішим переднім бампером та збільшеним спойлером на даху. Хетчбек також отримав ковані 19-дюймові диски.

Автомобіль отримав спортивні крісла Фото: Volkswagen

У салоні встановлено спортивні крісла, а в оздобленні використана алькантара. Як і всі Volkswagen Golf 2024, авто оснастили збільшеним 12,9-дюймовим тачскріном.

До речі, невдовзі презентують ще швидший Volkswagen Golf R потужністю понад 300 сил і його показали до прем’єри.

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