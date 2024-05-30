Новий Volkswagen Transporter 2025 показали до презентації (фото)

Новий Volkswagen Transporter більше не матиме нічого спільного з моделлю Multivan. Фургон запропонують у дизельних, гібридних та електричних модифікаціях.

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Оприлюднено офіційні фото та відео з Volkswagen Transporter нового покоління. Комерційну модель презентують найближчим часом і на неї вже відкрили прийом попередніх замовлень за ціною від 36 780 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

Від Ford Transit авто відрізнятиметься дизайном передньої частини Фото: Volkswagen Модель забропонують у дизельних, гібридних та електричних версіях Фото: Volkswagen

Volkswagen Transporter тепер не матиме нічого спільного з VW Multivan. Справа в тім, що це буде окрема модель, яку збудують на базі Ford Transit (за аналогією з Volkswagen Amarok, який створили на основі Ford Ranger).

Утім, дизайн передньої частини все ж виконають у стилістиці Volkswagen – на рендерах видно риси того ж VW Multivan, а також електричного ID.Buzz. Фургону запропонують колісні диски діаметром до 19 дюймів.

В салоні встановили два дисплеї Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Transporter запропонують у варіантах довжиною від 5050 до 5450 мм із колісною базою 3100 або 3500 мм. Ширина авто складе 2032 мм.

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Вантажопідйомність Volkswagen Transporter 2025 складе до 1,3 тонни, також можна буде буксирувати 2,8-тонний причім. Об’єм вантажного відсіку складе від 5,8 до 9 кубометрів.

Салон Volkswagen Transporter 2025 раніше вже повністю розсекретили. На передній панелі встановлено два дисплеї.

Новий Volkswagen Transporter запропонують із 2,0-літровими турбодизелями потужністю 110-170 к. с., а також із 233-сильною плагін-гібридною установкою. Анонсовані й електричні варіанти потужністю 115-286 сил із батареями на 54 і 83 кВт∙год. Можна буде обрати й повнопривідні варіанти.

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