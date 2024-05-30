Новий Volkswagen Transporter 2025 показали до презентації (фото)
Новий Volkswagen Transporter більше не матиме нічого спільного з моделлю Multivan. Фургон запропонують у дизельних, гібридних та електричних модифікаціях.
Оприлюднено офіційні фото та відео з Volkswagen Transporter нового покоління. Комерційну модель презентують найближчим часом і на неї вже відкрили прийом попередніх замовлень за ціною від 36 780 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.
Volkswagen Transporter тепер не матиме нічого спільного з VW Multivan. Справа в тім, що це буде окрема модель, яку збудують на базі Ford Transit (за аналогією з Volkswagen Amarok, який створили на основі Ford Ranger).
Утім, дизайн передньої частини все ж виконають у стилістиці Volkswagen – на рендерах видно риси того ж VW Multivan, а також електричного ID.Buzz. Фургону запропонують колісні диски діаметром до 19 дюймів.
Новий Volkswagen Transporter запропонують у варіантах довжиною від 5050 до 5450 мм із колісною базою 3100 або 3500 мм. Ширина авто складе 2032 мм.Важливо
Вантажопідйомність Volkswagen Transporter 2025 складе до 1,3 тонни, також можна буде буксирувати 2,8-тонний причім. Об’єм вантажного відсіку складе від 5,8 до 9 кубометрів.
Салон Volkswagen Transporter 2025 раніше вже повністю розсекретили. На передній панелі встановлено два дисплеї.
Новий Volkswagen Transporter запропонують із 2,0-літровими турбодизелями потужністю 110-170 к. с., а також із 233-сильною плагін-гібридною установкою. Анонсовані й електричні варіанти потужністю 115-286 сил із батареями на 54 і 83 кВт∙год. Можна буде обрати й повнопривідні варіанти.
Раніше показали й найшвидший Volkswagen Golf GTI потужністю понад 300 сил, який невдовзі презентують.
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