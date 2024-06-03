Кроссоверы — в тренде: ТОП 10 самых популярных новых авто в Украине (фото)
Украинцы продолжают активно покупать кроссоверы. В десятке лидеров авторынка — сразу девять моделей повышенной проходимости.
За май 2024 года украинцы купили 5,5 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В ТОП 10 лидеров украинского авторынка — сразу девять моделей повышенной проходимости. Единственное исключение — седан Toyota Camry. Стоит отметить, что на эти десять моделей приходится треть всех продаж новых авто.
Первое место на рынке вернул себе кроссовер Toyota RAV4. Продали 475 этих авто — и это больше, чем всех моделей любой другой марки за май.
На вторую позицию опустился Renault Duster, а на третью — поднялся пикап Mitsubishi L200. Также стоит отметить снижение спроса на электрокроссовер Volkswagen ID.4 — он опустился на 9 место в рейтинге.
Самые популярные авто в Украине за май 2024 года:
- Toyota RAV4 — 475 проданных авто.
- Renault Duster — 391 ед.
- Mitsubishi L200 — 152 ед.
- Kia Sportage — 148 ед.
- Mazda CX-5 — 125 ед.
- Skoda Kodiaq — 121 ед.
- Toyota Camry — 114 ед.
- Suzuki S-Cross — 113 ед.
- Volkswagen ID.4 — 110 ед.
- BMW X5 — 109 ед.
Ранее Фокус рассказывал, что на украинский рынок выйдет флагманский электрокроссовер Kia.
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