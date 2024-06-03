Кроссоверы — в тренде: ТОП 10 самых популярных новых авто в Украине (фото)

Украинцы продолжают активно покупать кроссоверы. В десятке лидеров авторынка — сразу девять моделей повышенной проходимости.

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За май 2024 года украинцы купили 5,5 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Renault Duster опустился на второе место Фото: Renault

В ТОП 10 лидеров украинского авторынка — сразу девять моделей повышенной проходимости. Единственное исключение — седан Toyota Camry. Стоит отметить, что на эти десять моделей приходится треть всех продаж новых авто.

Первое место на рынке вернул себе кроссовер Toyota RAV4. Продали 475 этих авто — и это больше, чем всех моделей любой другой марки за май.

В тройку лидеров попал пикап Mitsubishi L200, в том числе и пикап Mitsubishi L200 Фото: Mitsubishi

На вторую позицию опустился Renault Duster, а на третью — поднялся пикап Mitsubishi L200. Также стоит отметить снижение спроса на электрокроссовер Volkswagen ID.4 — он опустился на 9 место в рейтинге.

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Самые популярные авто в Украине за май 2024 года:

Toyota RAV4 — 475 проданных авто. Renault Duster — 391 ед. Mitsubishi L200 — 152 ед. Kia Sportage — 148 ед. Mazda CX-5 — 125 ед. Skoda Kodiaq — 121 ед. Toyota Camry — 114 ед. Suzuki S-Cross — 113 ед. Volkswagen ID.4 — 110 ед. BMW X5 — 109 ед.

Ранее Фокус рассказывал, что на украинский рынок выйдет флагманский электрокроссовер Kia.

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