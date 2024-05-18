На украинский рынок выйдут новые британские внедорожники в стиле Land Rover (фото)

Ineos выпускает рамные внедорожники в стилистике классических Land Rover Defender. Их комплектуют бензиновыми и дизельными двигателями BMW, а вскоре появятся и электрические модели.

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В Украине появится новый автомобильный бренд Ineos. Британская компания специализируется на выпуске рамных внедорожников. Продажи авто стартуют уже в этом году. Об этом сообщает "Автоцентр".

Инеос Гренадер Фото: Ineos

Первым на рынок выйдет новый Ineos Grenadier: в 2024 году планируют продать 50 таких авто, а в 2025 — 100. На выбор предложат стандартный внедорожник и пикап Ineos Grenadier Quartermaster грузоподъемностью 760 кг.

Дизайн Ineos Grenadier выдержан в духе классических Land Rover Defender, ведь основатель компании сэр Джим Рэтклифф является поклонником авто этой марки. Салон же напоминает кабину самолета.

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Внедорожник Ineos Grenadier комплектуют 3,0-литровыми турбошестернями BMW. Бензиновый мотор развивает 286 л. с., а дизельный — 249 л. с. Авто оснащено 8-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом с понижающей передачей.

Ineos Fusilier Фото: Ineos

Позже линейку пополнит электромобиль Ineos Fusilier. Он несколько компактнее Grenadier и будет доступен в чисто электрической версии (с запасом хода примерно 400 км) или с бензиновым мотор-генератором.

Кстати, вскоре в Украине появится самый маленький и самый дешевый Jeep. Он будет доступен в гибридных и электрических версиях.

Также Фокус сообщал, что в Украину возвращаются мотоциклы Jawa.