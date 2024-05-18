На український ринок вийдуть нові британські позашляховики у стилі Land Rover (фото)

Ineos випускає рамні позашляховики в стилістиці класичних Land Rover Defender. Їх комплектують бензиновими та дизельними двигунами BMW, а невдовзі з'являться й електричні моделі.

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В Україні з’явиться новий автомобільний бренд Ineos. Британська компанія спеціалізується на випуску рамних позашляховиків. Продажі авто стартують уже цьогоріч. Про це повідомляє "Автоцентр".

Ineos Grenadier Фото: Ineos

Першим на ринок вийде новий Ineos Grenadier: у 2024 році планують продати 50 таких авто, а в 2025 – 100. На вибір запропонують стандартний позашляховик та пікап Ineos Grenadier Quartermaster вантажопідйомністю 760 кг.

Дизайн Ineos Grenadier витриманий у дусі класичних Land Rover Defender, адже засновник компанії сер Джим Реткліфф є прихильником авто цієї марки. Салон ж нагадує кабіну літака.

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Позашляховик Ineos Grenadier комплектують 3,0-літровими турбошістками BMW. Бензиновий мотор розвиває 286 к. с., а дизельний – 249 к. с. Авто оснащене 8-ступінчастим автоматом та постійним повним приводом зі знижувальною передачею.

Ineos Fusilier Фото: Ineos

Пізніше лінійку поповнить електромобіль Ineos Fusilier. Він дещо компактніший за Grenadier і буде доступний у чисто електричній версії (із запасом ходу приблизно 400 км) або з бензиновим мотор-генератором.

До речі, невдовзі в Україні з'явиться найменший та найдешевший Jeep. Він буде доступний в гібридних і електричних версіях.

Також Фокус повідомляв, що в Україну повертаються мотоцикли Jawa.