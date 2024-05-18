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Авто

На український ринок вийдуть нові британські позашляховики у стилі Land Rover (фото)

Ineos Grenadier, новий Ineos Grenadier, Ineos Fusilier, Позашляховик Ineos
Фото: Ineos | Ineos виготовляє рамні позашляховики

Ineos випускає рамні позашляховики в стилістиці класичних Land Rover Defender. Їх комплектують бензиновими та дизельними двигунами BMW, а невдовзі з'являться й електричні моделі.

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В Україні з’явиться новий автомобільний бренд Ineos. Британська компанія спеціалізується на випуску рамних позашляховиків. Продажі авто стартують уже цьогоріч. Про це повідомляє "Автоцентр".

Ineos Grenadier, новий Ineos Grenadier, Ineos Fusilier, Позашляховик Ineos Fullscreen
Ineos Grenadier
Фото: Ineos

Першим на ринок вийде новий Ineos Grenadier: у 2024 році планують продати 50 таких авто, а в 2025 – 100. На вибір запропонують стандартний позашляховик та пікап Ineos Grenadier Quartermaster вантажопідйомністю 760 кг.

Дизайн Ineos Grenadier витриманий у дусі класичних Land Rover Defender, адже засновник компанії сер Джим Реткліфф є прихильником авто цієї марки. Салон ж нагадує кабіну літака.

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Позашляховик Ineos Grenadier комплектують 3,0-літровими турбошістками BMW. Бензиновий мотор розвиває 286 к. с., а дизельний – 249 к. с. Авто оснащене 8-ступінчастим автоматом та постійним повним приводом зі знижувальною передачею.

Ineos Fusilier, Позашляховик Ineos Fullscreen
Ineos Fusilier
Фото: Ineos

Пізніше лінійку поповнить електромобіль Ineos Fusilier. Він дещо компактніший за Grenadier і буде доступний у чисто електричній версії (із запасом ходу приблизно 400 км) або з бензиновим мотор-генератором.

До речі, невдовзі в Україні з'явиться найменший та найдешевший Jeep. Він буде доступний в гібридних і електричних версіях.

Також Фокус повідомляв, що в Україну повертаються мотоцикли Jawa.