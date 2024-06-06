Украинцы покупают все больше подержанных авто: популярные марки и модели (фото)

Наибольшим спросом пользуются бензиновые автомобили с пробегом. Самыми популярными являются модели Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.

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Сегмент подержанных авто в Украине продолжает расти. За май первую регистрацию в нашей стране прошли более 19,3 тыс. авто с пробегом, что сразу на 26% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf остается самым популярным авто с пробегом Фото: Volkswagen

В то же время, по сравнению с апрелем прослеживается небольшой спад на 2%. Интересно, что новых авто в мае приобрели в 3,5 раза меньше. Средний возраст ввезенных подержанных машин составляет 9 лет.

Почти половина авто с пробегом (49%) оснащены бензиновыми двигателями. 23% из них — дизельные, 17% — электромобили, 6% — авто с ГБО, а 5% — гибриды.

Renault Megane пользуется спросом Фото: Renault

Самые популярные марки подержанных авто неизменны — это Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan. Лидером остается Volkswagen Golf — зарегистрировано более тысячи этих машин.

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Самые популярные авто с пробегом в Украине:

Volkswagen Golf — 1049 авто. Renault Megane — 806 ед. Skoda Octavia — 640 ед. Volkswagen Passat — 569 ед. Volkswagen Tiguan — 552 ед. Nissan Leaf — 492 ед. Nissan Rogue — 482 ед. Audi Q5 — 457 ед. Tesla Model 3 — 404 ед. Audi A4 — 397 ед.

Всего же за пять месяцев 2024 года в Украине впервые поставили на учет 95 тыс. подержанных авто — это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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