Гость из 2000-х: обнаружен уникальный 1000-сильный суперкар из США с пробегом 1770 км (фото)

Saleen S7 Twin-Turbo оснащен большим 7,0-литровым V8 на 1000 сил. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 400 км/ч.

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В США на аукцион Bring a Trailer выставили суперкар Saleen S7 Twin-Turbo 2005 года в версии Competition Package. Таких авто выпустили всего два и в свое время это был один из самых быстрых суперкаров в мире. О нем рассказывают на сайте аукциона.

Существует только два Saleen S7 Twin-Turbo Competition Package Фото: Bring a Trailer

Компания Saleen прославилась тем, что выполняла тюнинг Ford Mustang, однако в начале XXI века расширила сферу деятельности и взялась изготавливать суперкары.

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Saleen S7 собирали вручную мелкими сериями, а вариант Twin-Turbo Competition Package и вовсе стал раритетом. Его оснастили 7,0-литровым 1000-сильным V8 с двумя турбинами, в основе которого лежит двигатель Ford. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, а максимальная скорость составляет 400 км/ч.

Суперкар идеально сохранился Фото: Bring a Trailer

Конкретно этот суперкар Saleen S7 Twin-Turbo за 19 лет проехал всего 1770 км. Автомобиль идеально сохранился и не нуждается в реставрации. В мае ему заменили аккумулятор, свечи зажигания и топливный насос.

Авто оснастили 7,0-литровым 1000-сильным V8 Фото: Bring a Trailer

Кузов Saleen S7 выполнен из карбона. Оснащение включает кондиционер, сенсорный дисплей, акустику Kenwood.

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