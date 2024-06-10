Гість із 2000-х: виявлено унікальний 1000-сильний суперкар зі США із пробігом 1770 км (фото)
Saleen S7 Twin-Turbo оснащений великим 7,0-літровим V8 на 1000 сил. Суперкар здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 400 км/год.
У США на аукціон Bring a Trailer виставили суперкар Saleen S7 Twin-Turbo 2005 року в версії Competition Package. Таких авто випустили лише два і свого часу це був один із найшвидших суперкарів у світі. Про нього розповідають на сайті аукціону.
Компанія Saleen прославилася тим, що виконувала тюнінг Ford Mustang, однак на початку XXI сторіччя розширила сферу діяльності та взялася виготовляти суперкарів.Важливо
Saleen S7 збирали вручну дрібними серіями, а варіант Twin-Turbo Competition Package взагалі став раритетом. Його оснастили 7,0-літровим 1000-сильним V8 із двома турбінами, у основі якого лежить двигун Ford. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 2,8 с, а максимальна швидкість складає 400 км/год.
Конкретно цей суперкар Saleen S7 Twin-Turbo за 19 років проїхав усього 1770 км. Автомобіль ідеально зберігся і не потребує реставрації. У травні йому замінили акумулятор, свічі запалення та паливний насос.
Кузов Saleen S7 виконаний із карбону. Оснащення включає кондиціонер, сенсорний дисплей, акустику Kenwood.
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