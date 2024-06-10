Гість із 2000-х: виявлено унікальний 1000-сильний суперкар зі США із пробігом 1770 км (фото)

Saleen S7 Twin-Turbo оснащений великим 7,0-літровим V8 на 1000 сил. Суперкар здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 400 км/год.

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У США на аукціон Bring a Trailer виставили суперкар Saleen S7 Twin-Turbo 2005 року в версії Competition Package. Таких авто випустили лише два і свого часу це був один із найшвидших суперкарів у світі. Про нього розповідають на сайті аукціону.

Існує лише два Saleen S7 Twin-Turbo Competition Package Фото: Bring a Trailer

Компанія Saleen прославилася тим, що виконувала тюнінг Ford Mustang, однак на початку XXI сторіччя розширила сферу діяльності та взялася виготовляти суперкарів.

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Saleen S7 збирали вручну дрібними серіями, а варіант Twin-Turbo Competition Package взагалі став раритетом. Його оснастили 7,0-літровим 1000-сильним V8 із двома турбінами, у основі якого лежить двигун Ford. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 2,8 с, а максимальна швидкість складає 400 км/год.

Суперкар ідеально зберігся Фото: Bring a Trailer

Конкретно цей суперкар Saleen S7 Twin-Turbo за 19 років проїхав усього 1770 км. Автомобіль ідеально зберігся і не потребує реставрації. У травні йому замінили акумулятор, свічі запалення та паливний насос.

Авто оснастили 7,0-літровим 1000-сильним V8 Фото: Bring a Trailer

Кузов Saleen S7 виконаний із карбону. Оснащення включає кондиціонер, сенсорний дисплей, акустику Kenwood.

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