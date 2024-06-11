Старая 29-летняя Toyota ушла с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)

Toyota Supra четвертого поколения — культовая спортивная модель 90-х. Купе с 320-сильной турбошестерней способно разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 250 км/ч.

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В США на аукционе Cars and Bids продали Toyota Supra 1995 года. За знаменитый спорткар получили 162 000 долларов — как за новый Mercedes G-Class. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Старые Toyota Supra ценятся коллекционерами Фото: Cars and Bids

Toyota Supra четвертого поколения — ценная коллекционная модель и сейчас осталось не так много авто в оригинальном состоянии и без тюнинга. Конкретно это авто является капсулой времени, ведь за 29 лет проехало всего 16 тыс. км.

Спорткар прекрасно сохранился Фото: Cars and Bids

Toyota Supra 1995 года имела нескольких владельцев в Техасе, Калифорнии и Флориде и все они мало эксплуатировали спорткар. Авто прекрасно сохранилось и требует лишь замены фур и удаления незначительных царапин на кузове.

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Это топовая Toyota Supra Turbo с 3,0-литровой 320-сильной турбошестерней 2JZ и 6-ступенчатой механической КПП. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 250 км/ч.

Авто оснащено топовой 320-сильной турбошестерней Фото: Cars and Bids

К тому же, автомобиль неплохо оснащен по меркам 90-х. У него снимается крыша, а салон отделан кожей. Комплектация Toyota Supra Turbo включает климат-контроль, круиз-контроль, электропривод сидений и CD-плеер.

Кстати, недавно стало известно, что Toyota Supra могут снять с производства — следующее поколение модели пока не планируется.

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