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Авто

Старая 29-летняя Toyota ушла с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)

Toyota Supra 1995, Toyota Supra, Toyota Supra Turbo, капсула времени
Фото: Cars and Bids | Toyota Supra 1995 года проехала всего 16 тыс. км

Toyota Supra четвертого поколения — культовая спортивная модель 90-х. Купе с 320-сильной турбошестерней способно разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 250 км/ч.

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В США на аукционе Cars and Bids продали Toyota Supra 1995 года. За знаменитый спорткар получили 162 000 долларов — как за новый Mercedes G-Class. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Toyota Supra, Toyota Supra 1995, Toyota Supra Turbo, капсула времени Fullscreen
Старые Toyota Supra ценятся коллекционерами
Фото: Cars and Bids

Toyota Supra четвертого поколения — ценная коллекционная модель и сейчас осталось не так много авто в оригинальном состоянии и без тюнинга. Конкретно это авто является капсулой времени, ведь за 29 лет проехало всего 16 тыс. км.

Toyota Supra 1995, Toyota Supra, Toyota Supra Turbo, капсула времени Fullscreen
Спорткар прекрасно сохранился
Фото: Cars and Bids

Toyota Supra 1995 года имела нескольких владельцев в Техасе, Калифорнии и Флориде и все они мало эксплуатировали спорткар. Авто прекрасно сохранилось и требует лишь замены фур и удаления незначительных царапин на кузове.

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Это топовая Toyota Supra Turbo с 3,0-литровой 320-сильной турбошестерней 2JZ и 6-ступенчатой механической КПП. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 250 км/ч.

Toyota 2JZ, Toyota Supra, Toyota Supra Turbo, капсула времени Fullscreen
Авто оснащено топовой 320-сильной турбошестерней
Фото: Cars and Bids

К тому же, автомобиль неплохо оснащен по меркам 90-х. У него снимается крыша, а салон отделан кожей. Комплектация Toyota Supra Turbo включает климат-контроль, круиз-контроль, электропривод сидений и CD-плеер.

Кстати, недавно стало известно, что Toyota Supra могут снять с производства — следующее поколение модели пока не планируется.

Также Фокус рассказывал о брошенной классической Toyota Supra в Украине.