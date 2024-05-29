Toyota снимет с производства культовую спортивную модель (фото)

Спорткар Toyota Supra производится с 1978 года и это одна из самых известных моделей японского бренда. Впрочем, новое поколение купе может и не появиться.

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Будущее Toyota Supra под большим вопросом. Знаменитый спорткар прекратят производить с 2026 года и его преемник пока не утвержден. Об этом стало известно изданию Automotive News Europe.

Причина отказа от Toyota Supra известна. Дело в том, что в 2026 году также снимут с производства родстер BMW Z4. Supra, как известно использует его платформу и двигатели и обе модели производят на заводе Magna Steyr в Австрии. Таким образом, у Toyota с 2026 года не будет комплектующих для сборки Supra.

Пока неизвестно, будет ли у модели преемник Фото: Toyota

"Мы сотрудничали с BMW и это было успешно. Теперь мы решаем наши дальнейшие шаги", — заявил вице-президент североамериканского филиала Toyota Дэйв Крайст.

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На данный момент не известно, появится ли новая Toyota Supra. Дело в том, что спрос на купе в последнее время снижается. Если в 2022 году продали 4952 авто в США и 830 в ЕС, то за первый квартал 2024 года на ключевом рынке Штатов реализовано лишь 484 машины. Для сравнения: купе Toyota GR86 продается в четыре раза лучше.

Дэйв Крайст также намекнул, что если новому поколению спорткара все же дадут зеленый свет, то создавать его будут уже своими силами — без участия BMW.

Toyota Supra построена на платформе BMW Z4 Фото: BMW

Напомним, что Toyota Supra — одна из самых знаменитых моделей японской марки. Она выпускается с 1978 года, а нынешнее поколение купе дебютировало в 2019 году.

Вместе с тем, полностью от спорткаров Toyota отказываться не собирается и готовит новую недорогую модель.

Также Фокус рассказывал, что Jaguar прекратил выпуск сразу трех моделей.