Toyota зніме з виробництва культову спортивну модель (фото)

Спорткар Toyota Supra виготовляють із 1978 року і це одна з найвідоміших моделей японського бренду. Утім, нове покоління купе може і не з'явитися.

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Майбутнє Toyota Supra під великим питанням. Знаменитий спорткар припинять виробляти з 2026 року і його наступник поки не затверджений. Про це стало відомо виданню Automotive News Europe.

Причина відмови від Toyota Supra відома. Справа в тім, що в 2026 році також знімуть із виробництва родстер BMW Z4. Supra, як відомо використовує його платформу та двигуни і обидві моделі виготовляють на заводі Magna Steyr у Австрії. Отже, у Toyota з 2026 року не буде комплектуючих для збірки Supra.

Поки невідомо, чи матиме модель наступника Фото: Toyota

"Ми співпрацювали з BMW і це було успішно. Тепер ми вирішуємо наші подальші кроки", — заявив віцепрезидент північноамериканського філіалу Toyota Дейв Крайст.

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Наразі не відомо, чи з’явиться нова Toyota Supra. Справа в тім, що попит на купе останнім часом знижується. Якщо в 2022 році продали 4952 авто в США і 830 в ЄС, то за перший квартал 2024 року на ключовому ринку Штатів реалізовано лише 484 машини. Для порівняння: купе Toyota GR86 продається в чотири рази краще.

Дейв Крайст також натякнув, що якщо новому поколінню спорткара все ж дадуть зелене світло, то створюватимуть його уже своїми силами – без участі BMW.

Toyota Supra збудована на платформі BMW Z4 Фото: BMW

Нагадаємо, що Toyota Supra – одна із найзнаменитіших моделей японської марки. Її випускають із 1978 року, а нинішнє покоління купе дебютувало в 2019 році.

Разом із тим, повністю від спорткарів Toyota відмовлятися не збирається і готує нову недорогу модель.

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