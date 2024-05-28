Toyota планує відродити свою найпершу спортивну модель (фото)

Toyota готує невеликий доступний спорткар за 22 300 доларів. Двомісне задньопривідне купе оснастять невеликим бензиновим турбомотором на 150 сил.

Related video

У лінійці Toyota може з’явитися компактний і недорогий спорткар. Він стане сучасною версією моделі Sports 800 1965 року – першої спортивної Toyota. Про це повідомляє японське видання BestCar.

Для авто готують 1,3-літровий турбомотор Фото: BestCarWeb

Проєкт втілюють в життя разом із компаніями Daihatsu та Suzuki і не виключено, що у моделі з’являться брати-близнюки Daihatsu Copen і Suzuki Cappuccino. Орієнтовна вартість автомобіля складе 3,5 мільйона ієн ($22 300), а його продажі мають стартувати в 2026 або 2027 році.

Важливо

Знайомий незнайомець: презентовано новий Toyota Land Cruiser Prado 2024 (фото)

Спорткар стане серійною версією концепту Toyota S-FR 2015 року та збереже його великі круглі фари та широку решітку радіатора. Довжина двомісного авто складе близько 4 метрів, а ширина – 1,75 м, тобто воно буде компактнішим за купе Toyota GR86.

Концепт Toyota S-FR 2015 року Фото: Toyota

Для купе Toyota S-FR готують 1,3-літровий трициліндровий турбомотор, який базується на 1,6-літровому двигуні Toyota GR Yaris. Задньопривідний спорткар пропонуватимуть із 6-ступінчастою механічною та 8-ступінчастою автоматичною КПП.

До речі, недавно в Києві бачили новий спорткар Toyota Supra із двигуном BMW.

Також Фокус розповідав про недорогі електрокросовери Toyota.