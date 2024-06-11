В ДТП разбили очень редкий 1000-сильный американский спорткар (фото, видео)
Dodge Challenger SRT Demon 170 — редкая версия модели мощностью более 1000 сил. Спорткар способен разогнаться до сотни за 1,66 с и развить 346 км/ч.
В Канаде разбили первый Dodge Challenger SRT Demon 170. Сверхмощный лимитированный спорткар получил серьезные повреждения. Об этом сообщает сайт Carscoops.
ДТП произошло в городе Бремптон в провинции Онтарио — именно там расположен завод, где собирали Dodge Challenger. На перекрестке спортивное авто столкнулось с черным седаном, после чего потеряло управляемость и врезалось в столб.
Водителя и пассажира Dodge Challenger SRT Demon 170 забрали в больницу и сообщается, что один из них серьезно травмирован. У спорткара существенно повреждена передняя часть — фары и радиаторная решетка фактически отсутствуют, а капот и крылья погнуты. В салоне сработали подушки безопасности.
Ремонт Dodge Challenger будет недешевым, но автомобиль постараются восстановить, ведь это редкая лимитированная версия модели. Собрали всего 3300 таких купе.
Dodge Challenger SRT Demon 170 — "прощальный" вариант спорткара с 6,2-литровым компрессорным V8, который развивает 1039 л. с. и 1280 Нм. Купе подготовили к драгрейсингу: оно способно разогнаться до 100 км/ч всего за 1,66 с и проехать 1/4 мили (402 м) с места за 8,91 с. Максимальная скорость составляет 346 км/ч. Стоимость авто составляла 96 666 долларов.
Кстати, недавно в США в уличных гонках разбили сразу восемь недешевых спорткаров.
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