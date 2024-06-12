Новый Mini 2024 получил удлиненную семейную версию (фото)

Mini Cooper 5 Door на 17 см длиннее стандартной модели и имеет более просторные салон и багажник. Хэтчбек предлагают с бензиновыми турбомоторами мощностью до 204 л. с.

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Хэтчбек сохраняет знакомый дизайн Фото: MINI

Новый Mini Cooper 5 Door сохраняет знакомый дизайн с высокой оконной линией и большими круглыми фарами. Узор фонарей имитирует британский флаг. Авто на 172 мм длиннее стандартного трехдверного хэтчбека — достигает 4036 мм в длину при колесной базе 2598 мм.

Mini Cooper 5 Door на 172 мм длиннее стандартной модели Фото: MINI

Увеличенные размеры сделали Mini 5 Door просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 275-925 л. Компоновка передней панели такая же, как и у короткой версии — в Mini нет щитка приборов, а все показания выводятся на круглый центральный дисплей диаметром 9,4 дюйма.

Все показания выведены на круглый дисплей Фото: MINI

В отличие от трехдверного Mini Cooper, удлиненный вариант не доступен в электрических версиях. Он предлагается в двух бензиновых модификациях. Базовый Mini Cooper с 1,5-литровым турбомотором на 156 л. с. стартует до 100 км/ч за 8 с и развивает 224 км/ч, расходуя в среднем 6,6 л/100 км.

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Mini Cooper S с 2,0-литровой 204-сильной турбочетверкой способен разогнаться до сотни за 6,8 с и развить 242 км/ч, а расход не намного больше — 6,8 л/100 км.

Объем багажника вырос до 275-925 л. Фото: MINI

Все Mini 5 Door комплектуются 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. За доплату доступны адаптивные амортизаторы.

Между прочим, вскоре презентуют самый быстрый Mini JCW. Его предложат в бензиновой и электрической версиях.

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