Новий Mini 2024 отримав подовжену сімейну версію (фото)

Mini Cooper 5 Door на 17 см довший за стандартну модель та має просторіші салон і багажник. Хетчбек пропонують із бензиновими турбомоторами потужністю до 204 к. с.

Related video

Лінійку Mini 2024 поповнив п’ятидверний варіант. Подовжена модифікація Cooper 5 Door вийде на ринок у другому півріччі. Про неї розповіли на офіційному сайті BMW Group.

Хетчбек зберігає знайомий дизайн Фото: MINI

Новий Mini Cooper 5 Door зберігає знайомий дизайн із високою віконною лінією та великими круглими фарами. Візерунок ліхтарів імітує британський прапор. Авто на 172 мм довше за стандартний тридверний хетчбек – сягає 4036 мм у довжину при колісній базі 2598 мм.

Mini Cooper 5 Door на 172 мм довший за стандартну модель Фото: MINI

Збільшені розміри зробили Mini 5 Door просторішим всередині, а об’єм його багажника зріс до 275-925 л. Компонування передньої панелі таке ж, як і в короткої версії – в Mini немає щитка приладів, а всі покази виводяться на круглий центральний дисплей діаметром 9,4 дюйма.

Усі покази виведені на круглий дисплей Фото: MINI

На відміну від тридверного Mini Cooper, подовжений варіант не доступний в електричних версіях. Його пропонують у двох бензинових модифікаціях. Базовий Mini Cooper з 1,5-літровим турбомотором на 156 к. с. стартує до 100 км/год за 8 с і розвиває 224 км/год, витрачаючи в середньому 6,6 л/100 км.

Важливо

Новий BMW X3 2025 розсекретили до презентації (фото)

Mini Cooper S із 2,0-літровою 204-сильною турбочетвіркою здатен розігнатися до сотні за 6,8 с і розвинути 242 км/год, а витрата не набагато більша – 6,8 л/100 км.

Об"єм багажника зріс до 275-925 л Фото: MINI

Усі Mini 5 Door комплектують 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. За доплату доступні адаптивні амортизатори.

Між іншим, невдовзі презентують найшвидший Mini JCW. Його запропонують у бензиновій та електричній версіях.

Також Фокус розповідав про новий компактний BMW 1 Series 2024.