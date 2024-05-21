Маленька ракета: найшвидший MINI показали до презентації (фото)

Спортивний Mini John Cooper Works отримав обвіс та велике антикрило. Уперше разом із бензиновою версією запропонують електричний варіант.

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Лінійку MINI Cooper нового покоління невдовзі поповнить топова заряджена версія John Cooper Works (JCW). Вона вийде на ринок восени, але вже 1 червня два авто вийдуть на старт 24-годинних перегонів на німецькому автодрому Нюрбургринг. Про це повідомляється на офіційному сайті BMW Group.

Хетчбек отримав обвіс та антикрило Фото: BMW

Новий MINI JCW показали на перших офіційних фото. Хетчбек обклеїли камуфляжною плівкою, проте його дизайн можна розгледіти.

Від стандартної моделі заряджений MINI JCW відрізняється зміненою решіткою радіатора, обвісом, заднім спойлером та дифузором. Також встановлені 17-дюймові диски з шинами Pirelli P Zero.

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Салон MINI JCW 2024 не показали, але за аналогією з моделлю попереднього покоління всередині встановлять спортивні сидіння, а також змінять внутрішнє оздоблення.

Модель запропонують у бензиновій та електричній версіях Фото: BMW

Заряджений хетчбек MINI запропонують не лише з 2,0-літровим бензиновим турбомотором, але й у електричній версії. Потужність обох варіантів складе приблизно 220-250 сил. Звісно ж, доопрацюють ходову автомобіля та встановлять збільшені гальма.

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