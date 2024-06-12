Маленький раритет: на аукционе продан культовый спорткар Mazda 90-х без пробега (фото)

Кабриолет Mazda MX-5 Miata вообще не эксплуатировался и 33 года стоял в гараже. Знаменитый спорткар отлично сохранился и выглядит как новый авто.

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Кабриолет имеет опциональную съемную крышу Фото: Bring a Trailer

Дело в том, что с молотка ушла капсула времени. На одометре Mazda MX-5 высвечивается пробег 61 км. За 34 года у авто было всего два владельца, причем первый из них владел кабриолетом до октября 2023 года.

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Спорткар хранился в гараже и выглядит отлично — кузов, салон и силовой агрегат в очень хорошем состоянии. Mazda MX-5 Miata вполне может стать музейным экспонатом.

Автомобиль прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

К тому же, спорткар Mazda MX-5 богато оснащен по меркам 90-х. Он имеет не только мягкий складной верх из ткани, но и съемную жесткую крышу. Также установлены кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъемники и магнитола с CD-плеером.

Спорткар оснащен 116-сильной четверкой Фото: Bring a Trailer

Кабриолет Mazda MX-5 Miata оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем на 116 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП. Легкое авто стартует до 100 км/ч за 8,8 с и может развить 188 км/ч.

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