Более 600 сил и запас хода 700 км: рассекречен большой электрокроссовер Smart (фото)

Новый Smart #5 — самое большое авто в истории немецкой марки. Электрокроссовер предложат в версиях мощностью от 335 до 638 л. с. с запасом хода до 700 км.

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Опубликованы первые фото Smart #5. Большой семейный электрокроссовер поступит в продажу с четвертого квартала нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Серийный электромобиль Smart #5 сохраняет стиль концепта, показанного на автошоу в Пекине, однако стал немного сдержаннее на вид. У него высокий капот, массивные бамперы и оригинальная оптика. Дизайн авто меняется, в зависимости от версии кроссовера.

Запас хода электрокара достигает 700 км Фото: CarNewsChina

Новый Smart #5 демонстрирует, что бренд окончательно отошел от имиджа производителя исключительно миниатюрных городских авто. По габаритам электрокроссовер можно сравнить с Tesla Model Y.

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Размеры Smart #5:

длина — 4705 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1705 мм;

колесная база — 2900 мм;

масса — 2450 кг.

Дизайн авто отличается, в зависимости от версии Фото: CarNewsChina

Салон Smart #5 не показали, однако раскрыли некоторые его характеристики. Электрокроссовер предложат в заднеприводных версиях мощностью 335 и 358 л. с. и полноприводных двухмоторных вариантах на 579 и 638 л. с. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч во всех версиях, кроме самой мощной (у нее — на 210 км/ч).

Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 700 км. 800-вольтная архитектура позволит быструю зарядку электрокара за 15 минут.

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