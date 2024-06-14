Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Понад 600 сил і запас ходу 700 км: розсекречено великий електрокросовер Smart (фото)

кросовер Smart #5, кросовер Smart, Smart #5, новий Smart #5, електромобіль Smart
Фото: CarNewsChina | Smart #5 — великий 4,7-метровий кросовер

Новий Smart #5 — найбільше авто в історії німецької марки. Електрокросовер запропонують у версіях потужністю від 335 до 638 к. с. із запасом ходу до 700 км.

Related video

Опубліковано перші фото Smart #5. Великий сімейний електрокросовер надійде в продаж із четвертого кварталу нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Серійний електромобіль Smart #5 зберігає стиль концепта, показаного на автошоу в Пекіні, проте став трохи стриманішим на вигляд. У нього високий капот, масивні бампери та оригінальна оптика. Дизайн авто змінюється, залежно від версії кросовера.

Smart #5, кросовер Smart #5, кросовер Smart, новий Smart #5, електромобіль Smart Fullscreen
Запас ходу електрокара сягає 700 км
Фото: CarNewsChina

Новий Smart #5 демонструє, що бренд остаточно відійшов від іміджу виробника виключно мініатюрних міських авто. За габаритами електрокросовер можна порівняти з Tesla Model Y.

Важливо
У Франції створили міський електрокар за 12 500 євро: керувати ним можна без прав (фото)
У Франції створили міський електрокар за 12 500 євро: керувати ним можна без прав (фото)

Розміри Smart #5:

  • довжина – 4705 мм;
  • ширина – 1905 мм;
  • висота – 1705 мм;
  • колісна база – 2900 мм;
  • маса – 2450 кг.
Smart #5 2024, кросовер Smart, Smart #5, новий Smart #5, електромобіль Smart Fullscreen
Дизайн авто відрізняється, залежно від версії
Фото: CarNewsChina

Салон Smart #5 не показали, проте розкрили деякі його характеристики. Електрокросовер запропонують у задньопривідних версіях потужністю 335 і 358 к. с. та повнопривідних двомоторних варіантах на 579 і 638 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год у всіх версіях, крім найпотужнішої (у неї – на 210 км/год).

Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу в 700 км. 800-вольтна архітектура дозволить швидку зарядку електрокара за 15 хвилин.

До речі, недавно Renault презентували недорогий спортивний електромобіль.

Також Фокус розповідав про нового конкурента Tesla від Geely та Volvo.