Понад 600 сил і запас ходу 700 км: розсекречено великий електрокросовер Smart (фото)

Новий Smart #5 — найбільше авто в історії німецької марки. Електрокросовер запропонують у версіях потужністю від 335 до 638 к. с. із запасом ходу до 700 км.

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Опубліковано перші фото Smart #5. Великий сімейний електрокросовер надійде в продаж із четвертого кварталу нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Серійний електромобіль Smart #5 зберігає стиль концепта, показаного на автошоу в Пекіні, проте став трохи стриманішим на вигляд. У нього високий капот, масивні бампери та оригінальна оптика. Дизайн авто змінюється, залежно від версії кросовера.

Запас ходу електрокара сягає 700 км Фото: CarNewsChina

Новий Smart #5 демонструє, що бренд остаточно відійшов від іміджу виробника виключно мініатюрних міських авто. За габаритами електрокросовер можна порівняти з Tesla Model Y.

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Розміри Smart #5:

довжина – 4705 мм;

ширина – 1905 мм;

висота – 1705 мм;

колісна база – 2900 мм;

маса – 2450 кг.

Дизайн авто відрізняється, залежно від версії Фото: CarNewsChina

Салон Smart #5 не показали, проте розкрили деякі його характеристики. Електрокросовер запропонують у задньопривідних версіях потужністю 335 і 358 к. с. та повнопривідних двомоторних варіантах на 579 і 638 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год у всіх версіях, крім найпотужнішої (у неї – на 210 км/год).

Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу в 700 км. 800-вольтна архітектура дозволить швидку зарядку електрокара за 15 хвилин.

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