Владелец BMW получит почти $2 миллиона компенсации за отрубленный дверью палец (фото)

Программисту из США отрезало кусок пальца дверью BMW X5. Хотя кроссовер оказался исправным, присяжные встали на сторону пострадавшего и присудили ему компенсацию.

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Американец Годвин Боатенг получит 1,9 миллиона долларов компенсации от BMW за потерянный палец. Такое решение принял суд Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк), сообщает сайт Carscoops.

Инцидент имел место в июле 2016 года. 68-летний Годвин Боатенг положил руку на приоткрытую дверь своего BMW X5 2013 года. Дверь с функцией "мягкого закрывания" (доводчиком) автоматически закрылась и отрезала американцу часть пальца.

Годвин Боатенг демонстрирует, как получил травму Фото: Brigitte Stelzer

Годвина Боатенга госпитализировали, однако пришить палец не удалось. Он подал в суд на BMW, требуя компенсации в 3 миллиона долларов.

Владелец BMW X5 объяснил, что работает разработчиком программного обеспечения и из-за поврежденного пальца не мог полноценно пользоваться клавиатурой, из-за чего терял по 250 000 долларов заработка в год.

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В BMW провели диагностику автомобиля и не обнаружили дефектов системы "мягкого закрывания" дверей. Автопроизводитель заявил, что американец нарушил правила безопасности, о которых указано в руководстве по эксплуатации BMW X5.

Пострадавший утверждает, что из-за травмы терял по 250 000 долларов в год Фото: Brigitte Stelzer

Присяжные признали, что авто было исправным, однако стали на сторону Годвина Боатенга, хотя и несколько снизили сумму компенсации. Пока не известно, будет ли BMW подавать апелляцию.

Кстати, недавно американка отсудила у Ford 56 миллионов долларов компенсации за сломанную в ДТП ногу.

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