Американка отсудила у Ford $56 миллионов из-за сломанной в ДТП ноги

Суд постановил выплатить американцу $56 миллионов компенсации за ДТП, якобы вызванное дефектом Ford Expedition. Представители Ford утверждают, что неисправностей авто не обнаружено и готовятся подавать апелляцию.

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Концерн Ford Motor должен выплатить более 56 миллионов долларов пострадавшей в ДТП американке. Такое решение принял суд штата Колорадо, сообщает сайт Carscoops.

Инцидент, который рассматривался в суде, имел место 27 декабря 2016 года. Лорен Томпсон на своем внедорожнике Ford Expedition 1998 года врезалась в почтовый ящик на улице.

После ДТП она вышла из авто, чтобы оценить степень повреждений, поскользнулась и упала. В это время внедорожник неожиданно поехал назад и переехал ногу американки. Она сломала большую и малую берцовые кости.

Истица утверждает, что причиной инцидента стал дефект коробки передач Ford — мол, она самовольно перешла в режим заднего хода. Подобные проблемы были на автомобиле американской марки в 80-х годах.

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В то же время, представители Ford Motor утверждают, что доказательств неисправности внедорожника в суде так и не было приведено. Не исключено, что после ДТП американка просто не перевела КПП в режим Parking и не поставила авто на стояночный тормоз.

Судебные процессы продолжались с 2018 года, причем сначала суд штата Колорадо стал на сторону Ford и отклонил иск. Однако затем дело решили пересмотреть и несмотря на ходатайство Ford перенести рассмотрение в Мичиган, им снова занялся суд в Колорадо.

Присяжные признали автоконцерн виновным в дефекте Ford Expedition и суд постановил выплатить пострадавшей Лорен Томпсон 56 575 000 долларов компенсации, а также 45 миллионов долларов штрафа. Впрочем, юристы Ford Motor готовятся к апелляции.

"Хотя мы выражаем сочувствие госпоже Томпсон и уважаем решение присяжных, мы не верим, что вердикт подтверждается доказательствами. Мы рассмотрим варианты обжалования", — заявил представитель Ford Ричард Бинхаммер.

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