Американка відсудила у Ford $56 мільйонів через зламану в ДТП ногу

Суд постановив виплатити американці $56 мільйонів компенсації за ДТП, буцімто спричинене дефектом Ford Expedition. Представники Ford стверджують, що несправностей авто не виявлено і готуються подавати апеляцію.

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Концерн Ford Motor повинен виплатити понад 56 мільйонів доларів постраждалій у ДТП американці. Таке рішення прийняв суд штату Колорадо, повідомляє сайт Carscoops.

Інцидент, який розглядався в суді, мав місце 27 грудня 2016 року. Лорен Томпсон на своєму позашляховику Ford Expedition 1998 року врізалася в поштову скриньку на вулиці.

Після ДТП вона вийшла з авто, аби оцінити ступінь ушкоджень, посковзнулася та впала. У цей час позашляховик несподівано поїхав назад і переїхав ногу американки. Вона зламала велику та малу гомілкові кістки.

Позивачка стверджує, що причиною інциденту став дефект коробки передач Ford – мовляв, вона самовільно перейшла в режим заднього ходу. Подібні проблеми були на автомобіляї американської марки у 80-х роках.

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У той же час, представники Ford Motor стверджують, що доказів несправності позашляховика в суді так і не було наведено. Не виключено, що після ДТП американка просто не перевела КПП в режим Parking та не поставила авто на стоянкове гальмо.

Судові процеси тривали з 2018 року, причому спочатку суд штату Колорадо став на сторону Ford та відхилив позов. Проте потім справу вирішили переглянути і попри клопотання Ford перенести розгляд до Мічигану, нею знову зайнявся суд у Колорадо.

Присяжні визнали автоконцерн винним у дефекті Ford Expedition і суд постановив виплатити постраждалій Лорен Томпсон 56 575 000 доларів компенсації, а також 45 мільйонів доларів штрафу. Утім, юристи Ford Motor готуються до апеляції.

"Хоча ми висловлюємо співчуття пані Томпсон і поважаємо рішення присяжних, ми не віримо, що вердикт підтверджується доказами. Ми розглянемо варіанти оскарження", — заявив речник Ford Річард Бінхаммер.

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