Понад 1400 сил і гігантське антикрило: Ford показав найпотужніший пікап у світі (фото)
Новий Ford F-150 Lightning SuperTruck створений для гірських перегонів. Він отримав 1400-сильну електричну установку, а також масивний карбоновий обвіс і величезне антикрило.
Електричний пікап Ford F-150 Lightning отримав екстремальну гоночну версію SuperTruck. Надпотужний болід візьме участь у знаменитих гірських перегонах у Пайкс Пік. Про це повідомляється на сайті американського автовиробника.
У основі авто лежить повнопривідний електромобіль Ford F-150 Lightning, проте його кардинально переробили. Пікап отримав силову установку з трьома моторами загальною потужністю понад 1400 сил. Це найпотужніший пікап у світі.
Крім того, встановлена полегшена літій-полімерна батарея, адже електрокару не потрібен великий запас ходу – дистанція перегонів становить усього 20 км. Пікапу переробили підвіску та встановили карбоново-керамічні гальма.
Візуально новий Ford F-150 Lightning SuperTruck суттєво відрізняється від стандартного пікапа. Йому вкоротили пасажирську кабіну та встановили компактні двері. У салоні немає оздоблення, зате з'явилися спортивне крісло та каркас безпеки.Важливо
Проте найбільше уваги приділили аеродинаміці. Електромобіль Ford занижений, він отримав агресивний карбоновий обвіс, дифузор та величезне антикрило. Також звертають на себе увагу гоночні шини Pirelli P-Zero.
Ford бере участь у гірських перегонах в Пайкс Пік у штаті Колорадо з 1916 року. Суть гонки — найшвидше виїхати на гору, по складному серпантину з 156 поворотами та перепадом висот у 1439 м. Торік у змаганні брав участь модифікований електричний Ford Transit. Як минулого року, так і зараз заводським пілотом є Ромен Дюма, який чотири рази тріумфував у Пайкс Пік.
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