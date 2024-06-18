Понад 1400 сил і гігантське антикрило: Ford показав найпотужніший пікап у світі (фото)

Новий Ford F-150 Lightning SuperTruck створений для гірських перегонів. Він отримав 1400-сильну електричну установку, а також масивний карбоновий обвіс і величезне антикрило.

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Електричний пікап Ford F-150 Lightning отримав екстремальну гоночну версію SuperTruck. Надпотужний болід візьме участь у знаменитих гірських перегонах у Пайкс Пік. Про це повідомляється на сайті американського автовиробника.

Пікап оснащений 1400-сильною установкою Фото: Ford

У основі авто лежить повнопривідний електромобіль Ford F-150 Lightning, проте його кардинально переробили. Пікап отримав силову установку з трьома моторами загальною потужністю понад 1400 сил. Це найпотужніший пікап у світі.

Крім того, встановлена полегшена літій-полімерна батарея, адже електрокару не потрібен великий запас ходу – дистанція перегонів становить усього 20 км. Пікапу переробили підвіску та встановили карбоново-керамічні гальма.

У салоні встановили каркас безпеки Фото: Ford

Візуально новий Ford F-150 Lightning SuperTruck суттєво відрізняється від стандартного пікапа. Йому вкоротили пасажирську кабіну та встановили компактні двері. У салоні немає оздоблення, зате з'явилися спортивне крісло та каркас безпеки.

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Проте найбільше уваги приділили аеродинаміці. Електромобіль Ford занижений, він отримав агресивний карбоновий обвіс, дифузор та величезне антикрило. Також звертають на себе увагу гоночні шини Pirelli P-Zero.

Ззаду з'явилося гігантське антикрило Фото: Ford

Ford бере участь у гірських перегонах в Пайкс Пік у штаті Колорадо з 1916 року. Суть гонки — найшвидше виїхати на гору, по складному серпантину з 156 поворотами та перепадом висот у 1439 м. Торік у змаганні брав участь модифікований електричний Ford Transit. Як минулого року, так і зараз заводським пілотом є Ромен Дюма, який чотири рази тріумфував у Пайкс Пік.

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