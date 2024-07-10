На продажу выставили уникальный спорткар Porsche создателя "Звездных войн" (фото)

Изготовлено всего 120 купе Porsche 904 GTS. Легкое 180-сильное авто одержало немало побед в гонках и дважды выигрывало чемпионат мира.

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В США на закрытый аукцион от RM Sotheby's выставили купе Porsche 904 1964 года. За редкий спорткар планируют выручить от 1,8 до 2,2 миллиона долларов. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома.

Одним из владельцев авто был режиссер Джордж Лукас Фото: RM Sotheby's

Высокая цена Porsche 904 обусловлена двумя факторами. Во-первых, одним из владельцев авто был знаменитый голливудский режиссер Джордж Лукас. Создатель "Звездных войн" владел автомобилем непродолжительное время.

Во-вторых, Porsche 904 — редкая модель, которая добилась успехов в гонках. Всего выпустили всего 120 таких купе. В 1964 и 1965 годах они выиграли чемпионат мира GT в 2-литровом классе.

Спорткар прошел реставрацию Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Porsche 904 GTS выступал в гонках в США с 1964 по 1967 год и несколько раз финишировал в тройке лидеров. Позже автомобиль хранился в частных коллекциях и прошел реставрацию.

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Porsche 904 — двухместное среднемоторное купе с обтекаемым кузовом. Спорткар изготовлен из стеклопластика и алюминия и весит всего 650 кг.

Porsche 904 оснащен 180-сильным оппозитным двигателем Фото: RM Sotheby's

Купе Porsche 904 GTS оснащено 2,0-литровой оппозитной четверкой мощностью 180 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП оно способно разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить 253 км/ч.

Кстати, недавно на аукционе старый 40-летний хэтчбек Renault продали за $75 000. Авто отличается необычной конструкцией.

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