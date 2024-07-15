Рекордная жара в Украине: как уберечься от перегрева в автомобиле

Эксперты не рекомендуют оставлять запертыми в салоне авто детей или животных. Водителям советуют проветривать авто, использовать шторы и перевозить воду в термосе.

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Аномальная жара в Украине таит опасность не только для людей на улице, но и для водителей и пассажиров авто. На солнце салон машин превращается в сауну и существует реальный риск получить тепловой удар. Особенно это касается детей. В Главном сервисном центре МВД подготовили рекомендации для водителей, как избежать перегрева в авто.

Автомобилистам напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять запертыми в салоне детей или животных. За час на солнце с выключенным кондиционером интерьер авто нагревается до 70 градусов, а в тени — до 40 градусов. Случаи теплового удара — нередки.

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Как избежать перегрева в салоне авто:

берите с собой воду в термосе, чтобы она не нагревалась;

не оставляйте окна закрытыми даже при работе кондиционера. Двигатель может выключиться, что отключит кондиционер и создаст опасность для пассажиров;

одежда ребенка должна быть из натуральных материалов;

используйте шторы или занавеси на окнах;

проветривайте авто перед поездкой;

выбирайте по возможности поездки утром или вечером, когда не так жарко.

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