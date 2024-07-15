Рекордна спека в Україні: як вберегтися від перегріву в автомобілі

Експерти не рекомендують залишати замкненими в салоні авто дітей або тварин. Водіям радять провітрювати авто, використовувати штори та перевозити воду в термосі.

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Аномальна спека в Україні таїть небезпеку не тільки для людей на вулиці, але й для водіїв та пасажирів авто. На сонці салон машин перетворюється на сауну і існує реальний ризик отримати тепловий удар. Особливо це стосується дітей. У Головному сервісному центрі МВС підготували рекомендації для водіїв, як уникнути перегріву в авто.

Автомобілістам нагадують, що ні в якому разі не можна залишати замкненими в салоні дітей або тварин. За годину на сонці із вимкненим кондиціонером інтер’єр авто нагрівається до 70 градусів, а в тіні — до 40 градусів. Випадки теплового удару — непоодинокі.

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Як уникнути перегріву в салоні авто:

беріть з собою воду в термосі, аби вона не нагрівалася;

не залишайте вікна зачиненими навіть при роботі кондиціонера. Двигун може вимкнутися, що відімкне кондиціонер та створить небезпеку для пасажирів;

одяг дитини має бути з натуральних матеріалів;

використовуйте штори чи завіси на вікнах;

провітрюйте авто перед поїздкою;

обирайте за можливості поїздки вранці чи ввечері, коли не так спекотно.

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