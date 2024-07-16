Ржавые раритеты: в США обнаружили большое кладбище ретроавто (видео)

На свалке собраны спортивные американские авто 60-х и 70-х. Некоторые из них являются настоящими раритетами.

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В США нашли свалку с коллекционными автомобилями. Несколько десятков редких ретроавто стоят на пустыре в городке Мэнсфилд (штат Техас). О них рассказали в видео на Youtube-канале Heart of Texas Barn Finds and Classics.

Chevrolet Corvette Фото: скриншот / YouTube

На свалке собрали раритетные американские автомобили 60-х и 70-х годов. Некоторые из них превратились в груды ржавого металла, другие — неплохо сохранились и еще подлежат реставрации.

Mercury Cougar Фото: скриншот / YouTube

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На кладбище авто больше всего Ford Mustang и Chevrolet Camaro первого и второго поколения — этих машин здесь десятки. Также на видео идентифицировано несколько спорткаров Chevrolet Corvette C3, переднеприводный Oldsmobile Toronado, роскошный Lincoln Continental и большое купе Chevrolet Monte Carlo.

Некоторые автомобили — очень редкие. В частности, под открытым небом ржавеют кабриолеты Mercury Couar 1969 года и Oldsmobile Delta 88 Royale 1974 года, выпущенные небольшими сериями. Оба автомобиля не ездили с 1980 или 1981 года.

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