В интернете показали самую большую в мире коллекцию кабриолетов (видео)

В музее собрали более сотни различных кабриолетов, среди которых есть и редкие модели. Подавляющее большинство авто — раритетная американская классика 40-х и 50-х годов.

Related video

В Калифорнии функционирует интересный автомобильный музей. В нем собраны исключительно кабриолеты. Об экспозиции рассказали в видео на Youtube-канале Remote Trooper.

Lincoln Continental Фото: скриншот / YouTube

В музее собрано более 100 кабриолетов и это самая большая их коллекция в мире. Подавляющее большинство автомобилей — от американских брендов. В основном их изготовили в 40-х и 50-х годах прошлого века.

Chevrolet Impala Фото: скриншот / YouTube

Хотя в коллекции немало массовых моделей вроде Cadillac Eldorado, Chevrolet Impala и Bel Air, можно встретить и настоящие раритеты. К примеру, на видео виден спортивный Kaiser Darrin со сдвижными дверями.

Важно

В Украине заметили автовоз с редкими коллекционными спорткарами (фото)

Hudson Super Wasp Brougham 1954 года изготовили серией всего из 122 автомобилей, а тираж Frazer Manhattan 1951 года составил всего 130 экземпляров. А фаэтонов Buick Roadmaster 1941 года выпустили всего 326.

Также на видео можно увидеть Studebaker Commander, Lincoln Continental и Cosmopolitan 1949 года. Все автомобили отреставрированы до оригинального состояния и выглядят превосходно.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве видели эксклюзивный кабриолет Maserati на 700 сил.

Также мы писали, что Audi воссоздали 520-сильный суперкар 30-х годов.