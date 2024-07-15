В інтернеті показали найбільшу у світі колекцію кабріолетів (відео)

У музеї зібрали понад сотню різних кабріолетів, серед яких є і рідкісні моделі. Переважна більшість авто — раритетна американська класика 40-х і 50-х років.

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У Каліфорнії функціонує цікавий автомобільний музей. У ньому зібрані виключно кабріолети. Про експозицію розповіли у відео на Youtube-каналі Remote Trooper.

Lincoln Continental Фото: скриншот / YouTube

У музеї зібрано понад 100 кабріолетів і це найбільша їхня колекція у світі. Переважна більшість автомобілів — від американських брендів. Здебільшого їх виготовили у 40-х та 50-х роках минулого століття.

Chevrolet Impala Фото: скриншот / YouTube

Хоча в колекції чимало масових моделей на кшталт Cadillac Eldorado, Chevrolet Impala та Bel Air, можна зустріти і справжні раритети. Приміром, на відео видно спортивний Kaiser Darrin зі зсувними дверима.

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Hudson Super Wasp Brougham 1954 року виготовили серією з усього 122 автомобілів, а наклад Frazer Manhattan 1951 року становить лише 130 екземплярів. А фаетонів Buick Roadmaster 1941 року випустили лише 326.

Також на відео можна побачити Studebaker Commander, Lincoln Continental та Cosmopolitan 1949 року. Усі автомобілі відреставровано до оригінального стану і вони мають чудовий вигляд.

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