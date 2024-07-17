Названы самые популярные цвета авто в Украине за 2024 год

Покупатели новых и подержанных автомобилей имеют несколько разные предпочтения относительно цветов. Впрочем, наибольшим спросом пользуются белые, серые и черные машины.

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Определены самые популярные цвета автомобилей в Украине. Их назвали в ассоциации "Укравтопром" после изучением продаж новых и подержанных авто за первую половину 2024 года.

Renault Duster чаще всего выбирают в белом цвете Фото: Renault

Интересно, что предпочтения покупателей новых и подержанных автомобилей достаточно существенно отличаются. Среди новых машин большинство (36%) — белые, а больше всего среди них Renault Duster.

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Треть авто — серые, а преобладают среди них кроссоверы Toyota RAV4. На третьем месте — черный цвет (15%) и чаще всего в нем выбирают седан Toyota Camry.

В ТОП 5 также попали синий цвет (8%, лидер — электрокар Volkswagen ID.4) и красный (3%, лидирует Mazda CX-5).

Volkswagen Golf чаще всего покупают серыми Фото: Volkswagen

Среди авто с пробегом ситуация несколько иная. Лидируют серый (35%) и черный (25%) цвета. В обоих случаях самой популярной моделью является Volkswagen Golf.

Третье место — у белого цвета: чаще всего в этой расцветке берут кроссоверы Volkswagen Tiguan. Четвертое место с показателем 11% занимает синий цвет (лидер — Volkswagen Golf), а замыкает ТОП 5 красный (5%, лидирует Nissan Leaf).

Кстати, на украинский рынок выходит новый Volkswagen Tiguan третьего поколения.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появится скоростной электрокроссовер Ford.