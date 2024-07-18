Спрос на авто из США в Украине вырос вдвое: самые популярные модели (фото)

Средний возраст подержанных авто из США в Украине составляет 6 лет. Самыми популярными моделями являются электрокары Tesla.

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Украинцы стали активнее привозить подержанные авто из США. За первую половину 2024 года их импортировали 21,2 тысячи, то есть вдвое больше, чем за первое полугодие прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Несмотря на осложненную логистику, доля авто из США на подержанном рынке Украины в 2024 году выросла до 19%. Средний возраст этих машин составляет 6 лет. Обычно это так называемые "битки" — автомобили после ДТП.

Tesla Model 3 — самое популярное авто из США в Украине

Почти половина авто из США в Украине (47%) имеют бензиновые двигатели, а треть (34%) — являются электрокарами. Доля гибридов и авто с ГБО одинакова — по 7%. Лишь 5% машин — дизельные.

Вместе с тем, в ТОП 5 самых популярных моделей авто из Америки лидируют электромобили. Первые два места занимают модели Tesla. Также пользуются спросом компактные кроссоверы.

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Самые популярные авто из США в Украине за 2024 год:

Tesla Model 3 — 2330 авто. Tesla Model Y — 1770 ед. Ford Escape — 1437 ед. Jeep Cherokee — 1346 ед. Volkswagen Passaat — 1271 ед.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцы покупают немало дорогих автомобилей премиум-класса.

Также мы писали, что в Украине уже зарегистрировано 200 тыс. электрифицированных авто.