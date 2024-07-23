В США создали оригинальный грузовой электробайк с большим запасом хода (фото)

Электровелосипед Mooncool TK1 E-Trike способен развивать 26 км/ч и перевозить до 159 кг груза. Его запас хода достигает 96 км.

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Американский производитель электровелосипедов Mooncool презентовал нестандартную грузовую модель TK1 E-Trike. Она поступает в продажу по цене от 1600 долларов. Ее подробности опубликовали на сайте компании.

Mooncool TK1 E-Trike — трехколесный электробайк с грузовыми отсеками спереди и сзади. Он весит 52 кг, а его грузоподъемность составляет 159 кг.

Электробайк способен преодолеть 96 км без подзарядки

У Mooncool TK1 E-Trike усиленная рама, причем электровелосипед выполнен складным. Его можно частично разобрать, например, для перевозки в транспорте.

Также трехколесный электробайк Mooncool получил высокопрофильные 20-дюймовые шины и амортизаторы с рабочим ходом примерно 30 мм. Замедляют его дисковые тормоза.

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Электромотор с пиковой мощностью 1 л. с. (750 Вт), а его максимальная скорость ограничена на отметке 26 км/ч. Также оставлен педальный привод с несколькими передачами.

Грузоподъемность электробайка составляет 159 кг.

48-вольтная аккумуляторная батарея емкостью 14,5 А∙ч обеспечивает запас хода до 96 км. Ее зарядка в домашних условиях занимает от 6 до 8 часов.

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