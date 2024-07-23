У США створили оригінальний вантажний електробайк із великим запасом ходу (фото)

Електровелосипед Mooncool TK1 E-Trike здатен розвивати 26 км/год та перевозити до 159 кг вантажу. Його запас ходу сягає 96 км.

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Американський виробник електровелосипедів Mooncool презентував нестандартну вантажну модель TK1 E-Trike. Вона надходить у продаж за ціною від 1 600 доларів. Її подробиці опублікували на сайті компанії.

Mooncool TK1 E-Trike — триколісний електробайк із вантажними відсіками спереду та ззаду. Він важить 52 кг, а його вантажопідйомність становить 159 кг.

Електробайк здатен подолати 96 км без підзарядки

В Mooncool TK1 E-Trike посилена рама, причому електровелосипед виконаний складним. Його можна частково розібрати, наприклад, для перевезення в транспорті.

Також триколісний електробайк Mooncool отримав високопрофільні 20-дюймові шини та амортизатори з робочим ходом приблизно 30 мм. Сповільнюють його дискові гальма.

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Електромотор із піковою потужністю 1 к. с. (750 Вт), а його максимальна швидкість обмежена на позначці 26 км/год. Також залишено педальний привід з кількома передачами.

Вантажопідйомність електробайка становить 159 кг

48-вольтна акумуляторна батарея місткістю 14,5 А∙год забезпечує запас ходу до 96 км. Її зарядка в домашніх умовах займає від 6 до 8 годин.

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