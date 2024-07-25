Как детский велосипед: в США создали оригинальный трехколесный электробайк (фото)

Huffy Electric Green Machine — недорогой трехколесный электровелосипед с необычным дизайном. Он способен развить 26 км/ч.

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Американский производитель велосипедов Huffy презентовал оригинальную модель Electric Green Machine. Трехколесный электробайк поступает в продажу по цене от 600 долларов. О нем рассказали на сайте компании.

Электровелосипед стоит 600 долларов Фото: Huffy

В Huffy решили создать взрослую версию своего популярного детского велосипеда Green Machine. Именно поэтому электробайк выглядит необычно — у него большое 20-дюймовое переднее колесо и пара маленьких колесиков сзади (они напоминают турбины).

Сиденье электробайка регулируется Фото: Huffy

Сиденье Huffy Electric Green Machine расположено очень низко. Интересно, что оно имеет горизонтальную регулировку.

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Электромотор мощностью 0,35 л. с. (250 Вт) установлен на переднем колесе. Электровелосипед Huffy Electric Green Machine способен развить 26 км/ч. Управлять велосипедом можно с 14 лет. Интересно, что педального привода нет.

Максимальная скорость составляет 26 км/ч Фото: Huffy

Запас хода велосипеда пока держат в секрете. Сообщается лишь, что 36-вольтная батарея электробайка выполнена съемной. За замедление отвечает передний дисковый тормоз.

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