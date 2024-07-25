Как детский велосипед: в США создали оригинальный трехколесный электробайк (фото)
Huffy Electric Green Machine — недорогой трехколесный электровелосипед с необычным дизайном. Он способен развить 26 км/ч.
Американский производитель велосипедов Huffy презентовал оригинальную модель Electric Green Machine. Трехколесный электробайк поступает в продажу по цене от 600 долларов. О нем рассказали на сайте компании.
В Huffy решили создать взрослую версию своего популярного детского велосипеда Green Machine. Именно поэтому электробайк выглядит необычно — у него большое 20-дюймовое переднее колесо и пара маленьких колесиков сзади (они напоминают турбины).
Сиденье Huffy Electric Green Machine расположено очень низко. Интересно, что оно имеет горизонтальную регулировку.Важно
Электромотор мощностью 0,35 л. с. (250 Вт) установлен на переднем колесе. Электровелосипед Huffy Electric Green Machine способен развить 26 км/ч. Управлять велосипедом можно с 14 лет. Интересно, что педального привода нет.
Запас хода велосипеда пока держат в секрете. Сообщается лишь, что 36-вольтная батарея электробайка выполнена съемной. За замедление отвечает передний дисковый тормоз.
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