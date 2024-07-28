Легенда 2000-х: в Киеве засветился очень редкий заряженный спорткар BMW (фото)

Изготовили всего 1383 заряженных купе BMW M3 CSL с карбоновыми кузовными панелями. Спорткар оснащен 360-сильной шестеркой и способен разогнаться до сотни за 4,9 с.

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В Киеве сфотографировали спорткар BMW M3 2004 года в очень редкой версии CSL. Заряженное купе является настоящим раритетом. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Изготовили всего 1383 купе BMW M3 CSL и сейчас средняя их цена на рынке составляет $110 000. Это экстремальная версия спорткара: аббревиатура CSL расшифровывается, как Coupe Sport Leichtbau ("спортивное облегченное купе").

Масса BMW M3 E46 снижена сразу на 110 кг (до 1385 кг) благодаря части кузовных панелей из карбона и облегченных сидений. Кроме того, из салона убрали навигацию, электроприводы кресел и часть шумоизоляции, а кондиционер и аудиосистема были опциями.

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Кроме того, доработали двигатель BMW M3 CSL: мощность 3,2-литровой рядной шестерки выросла с 343 до 360 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, перенастроена подвеска и установлены улучшенные тормоза.

Спорткар способен разогнаться до сотни за 4,9 с Фото: Topcars UA

Отличить купе от стандартного BMW M3 E46 внешне можно по измененному переднему бамперу и заостренной крышке багажника. Также спорткар получил 19-дюймовые колесные диски.

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