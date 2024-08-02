Знакомый незнакомец: Toyota выпустила коммерческий электромобиль (фото)
Электромобиль Toyota Proace Max оснащен 272-сильным мотором и батареей на 110 кВт∙ч. Он способен перевозить до 1400 кг груза и преодолевать 420 км без подзарядки.
Линейку Toyota Proace Max пополнила электрическая модификация. Коммерческий фургон поступает в продажу в Европе по цене от 71 000 евро. Об авто рассказали на официальном сайте японского производителя.
Новый Toyota Proace Max выглядит знакомо, что и неудивительно — это собрат Citroen Jumper, FIAT Ducato и Peugeot Boxer. Внешне японская модель отличается лишь дизайном передней части.Важно
Модель предлагают как фургон или голое шасси. В фургоне объем грузового отсека составляет 17 кубометров, а грузоподъемность — 1400 кг.
В салоне Toyota Proace Max установили цифровой щиток приборов и 10-дюймовый тачскрин. Оснащение включает климат-контроль, датчик света, камеру заднего вида и парктроник.
Электромобиль Toyota Proace Max оснащен мотором на 272 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 110 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 420 км, а зарядить батарею на 80% в быстром режиме (постоянным током мощностью 150 кВт) можно за 55 минут.
Кстати, недавно дебютировала новая Toyota GR Corolla — 300-сильная заряженная модификация хэтчбека с полным приводом.
Также Фокус рассказывал о новом Volkswagen Transporter T7, у которого тоже есть электрический вариант.