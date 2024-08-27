Импорт авто в Украину стремительно вырос: откуда чаще всего ввозят машины

Украинцы в 2024 году импортировали автомобилей на более чем 2 миллиарда долларов. Чаще всего машины завозили из Германии, США и Японии.

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Импорт автомобилей в Украину существенно вырос в 2024 году. За первое полугодие ввезли 167,6 тыс новых и подержанных машин, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром" на основе данных Госстата.

Общая стоимость ввезенных машин составляет 2,29 млрд долларов, что на 40% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Больше всего импортировали авто из Германии, США и Японии.

ТОП 10 стран-экспортеров авто в Украину:

Германия — 33 074 авто. США — 27 469 ед. Япония — 18 099 ед. Китай — 17 715 ед. Южная Корея — 8703 ед. Франция — 8284 ед. Словакия — 7814 ед. Мексика — 7767 ед. Великобритания — 6978 ед. Чехия — 6825 ед.

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Интересно, что на новые автомобили украинцы в 2024 году потратили 67,4 млрд гривен, то есть более $1,6 млрд. Это на 19% больше, чем год назад.

Больше всего потратили на новые Toyota (10,4 млрд грн) и BMW (8,6 млрд). По 4,9 млрд гривен получили дилеры Volkswagen и Mercedes-Benz, а 3,6 млрд — Renault. Также в Украине активно покупали Lexus, Audi, Land Rover, Skoda и Porsche.

Кстати, недавно на украинский рынок вышла новая Skoda Superb 2024 в мощной версии.

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