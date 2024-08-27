Імпорт авто в Україну стрімко виріс: звідки найчастіше ввозять машини

Українці в 2024 році імпортували автомобілів на понад 2 мільярди доларів. Найчастіше машини завозили із Німеччини, США та Японії.

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Імпорт автомобілів в Україну суттєво виріс у 2024 році. За перше півріччя ввезли 167,6 тис нових та вживаних машин, що на третину більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром" на основі даних Держстату.

Загальна вартість ввезених машин становить 2,29 млрд доларів, що на 40% більше, аніж у першому півріччі 2023 року. Найбільше імпортували авто з Німеччини, США та Японії.

ТОП 10 країн-експортерів авто до України:

Німеччина — 33 074 авто. США — 27 469 од. Японія — 18 099 од. Китай — 17 715 од. Південна Корея — 8703 од. Франція — 8284 од. Словаччина — 7814 од. Мексика — 7767 од. Велика Британія — 6978 од. Чехія — 6825 од.

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Цікаво, що на нові автомобілі українці в 2024 році витратили 67,4 млрд гривень, тобто понад $1,6 млрд. Це на 19% більше, аніж рік тому.

Найбільше витратили на нові Toyota (10,4 млрд грн) та BMW (8,6 млрд). По 4,9 млрд гривень отримали дилери Volkswagen і Mercedes-Benz, а 3,6 млрд — Renault. Також в Україні активно купували Lexus, Audi, Land Rover, Skoda та Porsche.

До речі, недавно на український ринок вийшла нова Skoda Superb 2024 в потужній версії.

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