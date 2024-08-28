Практичные и экономичные: определены лучшие гибриды 2024 года (фото)

Британские эксперты выбрали лучшие гибридные модели на рынке. В ТОП 10 попали кроссоверы, седаны, универсалы и даже компактный минивэн.

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Рост цен на топливо побуждает автомобилистов искать более экономичные авто. В последнее время многие автомобилисты стали обращать внимание на гибриды, ведь такие модели присутствуют во всех сегментах рынка. Британское издание Autocar выбрало лучшие новые гибриды.

10 место. Peugeot 408

Peugeot 408 Фото: Stellantis

Новый Peugeot 408 выпускают сразу в двух гибридных версиях. Вариант с 1,2-литровым 136-сильным турбомотором дополнили "мягкой" установкой, а еще есть 225-сильный плагин-гибрид, способный проехать 65 км на электротяге. Кросс-фастбэк Peugeot 408 не только стильный, но и вместительный и практичный.

Плюсы:

яркий дизайн;

просторный салон.

Минусы:

небольшой запас хода на электротяге.

Важно

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9 место. Mercedes-Benz CLA 250e

Mercedes-Benz CLA 250e Фото: Mercedes-Benz

Плагин-гибрид Mercedes CLA на 218 сил экономичен и может проехать до 75 км в электрическом режиме. Авто отличается обтекаемым дизайном и доступно в кузове седан или универсал.

Плюсы:

стильный дизайн;

неплохой запас хода на электротяге.

Минусы:

тесный задний ряд;

не слишком плавная работа силовой установки.

8 место. Toyota C-HR

Toyota C-HR Фото: Toyota

Кроссовер Toyota C-HR второго поколения выпускают исключительно в гибридных версиях. Доступны стандартные гибриды мощностью 140 и 190 л. с., а также 223-сильный плагин-гибрид. Авто отличается авангардным дизайном в духе Prius, но довольно тесное внутри.

Плюсы:

яркая внешность;

малый расход горючего;

неплохо настроенное шасси.

Минусы:

тесный задний ряд;

качество отделки.

7 место. Volvo V60 Т6

Volvo V60 Т6 Фото: Volvo

Семейный универсал Volvo перестали выпускать с дизелем, ведь есть более мощный и экономичный плагин-гибрид Т6 на 345 сил. Он практичный и имеет большой 519-литровый багажник и при этом стартует до сотни за 5,4 с. Запас хода на электротяге — 88 км.

Плюсы:

просторный и практичный;

малый расход горючего;

большой запас хода на электротяге.

Минусы:

жестковат;

гибридная система не всегда работает правильно.

6 место. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

В линейке Volkswagen Golf 2024 есть плагин-гибриды на 204 и 286 л. с., способные проехать 140 км в электрическом режиме. Впрочем, они недешевы и не слишком практичны — батарея "съедает" часть багажника. В то же время, в линейке есть значительно более дешевый 1,5-литровый "мягкий" гибрид на 150 л. с.

Плюсы:

компактные размеры;

современная мультимедийная система;

самый большой в классе запас хода на электротяге.

Минусы:

дорогие плагин-гибриды;

качество салона хуже, чем у предыдущих Golf.

5 место. Honda Civic e:HEV

Honda Civic e:HEV Фото: Honda

Honda Civic в Европе предлагается в 184-сильной гибридной версии, в которой бензиновый мотор может выполнять роль генератора. Хэтчбек просторный и имеет неплохо настроенное шасси.

Плюсы:

просторный салон;

мощная и экономичная силовая установка.

Минусы:

есть вопросы по эргономике салона.

4 место. Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: Toyota

Гибрид Toyota Corolla — недорогая модель С-класса с силовыми установками от Prius мощностью 140 и 180 л. с. Это простое и практичное авто.

Плюсы:

сбалансированное шасси;

экономичные силовые установки.

Минусы:

не очень просторный салон;

устаревшая мультимедиа.

3 место. BMW 2 Series Active Tourer

BMW 2 Series Active Tourer Фото: BMW

BMW 2 Series Active Tourer предлагают мощных в плагин-гибридных версиях мощностью 243 и 321 л. с. Фактически это спортивный минивэн с малым расходом топлива и запасом хода на электротяге 85 км. Впрочем, управляемость у него хуже, чем у других BMW. Зато авто просторное и практичное.

Плюсы:

просторный при компактных размерах;

большой запас хода на электротяге.

Минусы:

не самая лучшая управляемость.

высокая цена.

2 место. Mercedes-Benz C300e

Mercedes-Benz C300e Фото: Mercedes-Benz

Плагин-гибрид Mercedes C-Class имеет 313 сил и способен разогнаться до сотни за 6,1 с и проехать 111 км в электрическом режиме. Можно выбрать седан или универсал. Авто поражает хорошей шумоизоляцией.

Плюсы:

большой запас хода на электротяге;

неплохая динамика;

хорошая шумоизоляция.

Минусы:

небольшой багажник;

качество отделки салона.

Важно

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1 место. BMW 550e

BMW 550e Фото: BMW

Новый плагин-гибрид BMW 5 Series имеет мощную 496-сильную установку с 3,0-литровой турбошестерней, которая позволяет стартовать до 100 км/ч за 4,3 с. Запас хода на электротяге — 90 км. Конечно же, "пятерка" BMW отлично управляется.

Плюсы:

превосходный бензиновый двигатель;

хорошая управляемость;

неплохая шумоизоляция.

Минусы:

большие размеры;

к салону надо привыкать.

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