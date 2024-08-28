Практичні та економічні: визначено кращі гібриди 2024 року (фото)

Британські експерти обрали кращі гібридні моделі на ринку. До ТОП 10 потрапили кросовери, седани, універсали та навіть компактний мінівен.

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Ріст цін на пальне спонукає автомобілістів шукати більш економічні авто. Останнім часом чимало автомобілістів стали звертати увагу на гібриди, адже такі моделі присутні у всіх сегментах ринку. Британське видання Autocar обрало кращі нові гібриди.

10 місце. Peugeot 408

Peugeot 408 Фото: Stellantis

Новий Peugeot 408 випускають одразу в двох гібридних версіях. Варіант з 1,2-літровим 136-сильним турбомотором доповнили "м’якою" установкою, а ще є 225-сильний плагін-гібрид, здатний проїхати 65 км на електротязі. Крос-фастбек Peugeot 408 не лише стильний, але й місткий та практичний.

Плюси:

яскравий дизайн;

просторий салон.

Мінуси:

невеликий запас ходу на електротязі.

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9 місце. Mercedes-Benz CLA 250e

Mercedes-Benz CLA 250e Фото: Mercedes-Benz

Плагін-гібрид Mercedes CLA на 218 сил економічний і може проїхати до 75 км в електричному режимі. Авто вирізняється обтічним дизайном і доступне в кузові седан або універсал.

Плюси:

стильний дизайн;

непоганий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

тісний задній ряд;

не надто плавна робота силової установки.

8 місце. Toyota C-HR

Toyota C-HR Фото: Toyota

Кросовер Toyota C-HR другого покоління випускають виключно в гібридних версіях. Доступні стандартні гібриди потужністю 140 та 190 к. с., а також 223-сильний плагін-гібрид. Авто вирізняється авангардним дизайном у дусі Prius, але доволі тісне всередині.

Плюси:

яскрава зовнішність;

мала витрата пального;

непогано налаштоване шасі.

Мінуси:

тісний задній ряд;

якість оздоблення.

7 місце. Volvo V60 Т6

Volvo V60 Т6 Фото: Volvo

Сімейний універсал Volvo перестали випускати з дизелем, адже є потужніший і економічніший плагін-гібрид Т6 на 345 сил. Він практичний і має великий 519-літровий багажник та водночас стартує до сотні за 5,4 с. Запас ходу на електротязі – 88 км.

Плюси:

просторий і практичний;

мала витрата пального;

великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

жорсткуватий;

гібридна система не завжди працює правильно.

6 місце. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

У лінійці Volkswagen Golf 2024 є плагін-гібриди на 204 та 286 к. с., здатні проїхати 140 км в електричному режимі. Утім, вони недешеві і не надто практичні – батарея "з’їдає" частину багажника. Водночас, у лінійці є значно дешевший 1,5-літровий "м’який" гібрид на 150 к. с.

Плюси:

компактні розміри;

сучасна мультимедійна система;

найбільший у класі запас ходу на електротязі.

Мінуси:

дорогі плагін-гібриди;

якість салону гірша, ніж у попередніх Golf.

5 місце. Honda Civic e:HEV

Honda Civic e:HEV Фото: Honda

Honda Civic в Європі пропонують у 184-сильній гібридній версії, в якій бензиновий мотор може виконувати роль генератора. Хетчбек просторий і має непогано настроєне шасі.

Плюси:

просторий салон;

потужна та економічна силова установка.

Мінуси:

є питання по ергономіці салону.

4 місце. Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: Toyota

Гібрид Toyota Corolla – недорога модель С-класу із силовими установками від Prius потужністю 140 і 180 к. с. Це просте і практичне авто.

Плюси:

збалансоване шасі;

економічні силові установки.

Мінуси:

не дуже просторий салон;

застаріла мультимедіа.

3 місце. BMW 2 Series Active Tourer

BMW 2 Series Active Tourer Фото: BMW

BMW 2 Series Active Tourer пропонують потужних у плагін-гібридних версіях потужністю 243 та 321 к. с. Фактично це спортивний мінівен із малою витратою пального та запасом ходу на електротязі 85 км. Утім, керованість у нього гірша, ніж у інших BMW. Зате авто просторе і практичне.

Плюси:

просторий при компактних розмірах;

великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

не найкраща керованість.

висока ціна.

2 місце. Mercedes-Benz C300e

Mercedes-Benz C300e Фото: Mercedes-Benz

Плагін-гібрид Mercedes C-Class має 313 сил і здатен розігнатися до сотні за 6,1 с та проїхати 111 км в електричному режимі. Можна обрати седан або універсал. Авто вражає гарною шумоізоляцією.

Плюси:

великий запас ходу на електротязі;

непогана динаміка;

гарна шумоізоляція.

Мінуси:

невеликий багажник;

якість оздоблення салону.

Важливо

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1 місце. BMW 550e

BMW 550e Фото: BMW

Новий плагін-гібрид BMW 5 Series має потужну 496-сильну установку із 3,0-літровою турбошісткою, яка дозволяє стартувати до 100 км/год за 4,3 с. Запас ходу на електротязі – 90 км. Звісно ж, "п’ятірка" BMW чудово керується.

Плюси:

чудовий бензиновий двигун;

гарна керованість;

непогана шумоізоляція.

Мінуси:

великі розміри;

до салону треба звикати.

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