Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Флагманская Skoda получила яркую спортивную модификацию (фото)

Skoda Superb 2024, Skoda Superb, новая Skoda Superb, Skoda Superb Sportline
Фото: Skoda | Skoda Superb Sportline доступна в кузове лифтбек или универсал

Skoda Superb Sportline стала выразительнее на вид, а ее комплектацию расширили. Модель предлагается в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью до 265 сил.

Related video

Линейку Skoda Superb 2024 пополнила версия Sportline. Она доступна в кузовах лифтбек и универсал. Ее подробности раскрыли на официальном сайте чешского бренда.

Skoda Superb Sportline, Skoda Superb 2024, Skoda Superb, новая Skoda Superb, Fullscreen
Решетка радиатора Skoda Superb Sportline окрашена в черный цвет
Фото: Skoda

Дизайн Skoda Superb Sportline стал более выразительным и более молодежным. Авто получило особо черную решетку радиатора, измененный передний бампер и задний спойлер. Также появились черный декор и особые колесные диски диаметром 18 или 19 дюймов.

Skoda Superb, новая Skoda Superb, Skoda Superb Sportline Fullscreen
Сзади установлен небольшой спойлер
Фото: Skoda

В салоне Skoda Superb Sportline добавили вставки "под карбон" и металлические накладки на педали. Кроме того, установили спортивные кресла с подогревом и массажем, а также новый трехспицевый руль со скошенным снизу ободом. В виртуальной панели приборов и в мультимедийной системе изменена графика.

Можно выбрать два варианта отделки салона. В Suedia Sport Design использованы искусственные кожа и замша. Комплектацию пополнили матричные фары и электропривод двери багажника.

салон шкода суперб спортлайн, Skoda Superb 2024, Skoda Superb, новая Skoda Superb, Skoda Superb, Skoda Superb Sportline Fullscreen
Новый руль скошенный снизу
Фото: Skoda

В Suite Sport Design интерьер обшили перфорированной кожей, а еще добавили электропривод (с памятью настроек) и вентиляцию сидений.

Важно
Новый заряженный кроссовер Skoda на 300 сил впервые заметили на дорогах (фото)
Новый заряженный кроссовер Skoda на 300 сил впервые заметили на дорогах (фото)

Новая Skoda Superb Sportline доступна с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (265 л.с.), 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 193 л.с., а также с 204-сильной плагин-гибридной установкой.

салон шкода суперб, Skoda Superb 2024, Skoda Superb, новая Skoda Superb, Skoda Superb Sportline Fullscreen
Авто получило спортивные сиденья
Фото: Skoda

Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с и развивает 250 км/ч. К тому же, установлена спортивная подвеска с заниженным на 15 мм клиренсом, а за доплату предлагают адаптивные амортизаторы.

Кстати, новая Skoda Superb 2024 выходит на украинский рынок, причем со старта доступна в топовой 265-сильной модификации.

Также Фокус рассказывал о сверхмощном 470-сильном универсале Skoda Superb.