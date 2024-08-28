Флагманская Skoda получила яркую спортивную модификацию (фото)

Skoda Superb Sportline стала выразительнее на вид, а ее комплектацию расширили. Модель предлагается в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью до 265 сил.

Related video

Линейку Skoda Superb 2024 пополнила версия Sportline. Она доступна в кузовах лифтбек и универсал. Ее подробности раскрыли на официальном сайте чешского бренда.

Решетка радиатора Skoda Superb Sportline окрашена в черный цвет Фото: Skoda

Дизайн Skoda Superb Sportline стал более выразительным и более молодежным. Авто получило особо черную решетку радиатора, измененный передний бампер и задний спойлер. Также появились черный декор и особые колесные диски диаметром 18 или 19 дюймов.

Сзади установлен небольшой спойлер Фото: Skoda

В салоне Skoda Superb Sportline добавили вставки "под карбон" и металлические накладки на педали. Кроме того, установили спортивные кресла с подогревом и массажем, а также новый трехспицевый руль со скошенным снизу ободом. В виртуальной панели приборов и в мультимедийной системе изменена графика.

Можно выбрать два варианта отделки салона. В Suedia Sport Design использованы искусственные кожа и замша. Комплектацию пополнили матричные фары и электропривод двери багажника.

Новый руль скошенный снизу Фото: Skoda

В Suite Sport Design интерьер обшили перфорированной кожей, а еще добавили электропривод (с памятью настроек) и вентиляцию сидений.

Важно

Новый заряженный кроссовер Skoda на 300 сил впервые заметили на дорогах (фото)

Новая Skoda Superb Sportline доступна с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (265 л.с.), 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 193 л.с., а также с 204-сильной плагин-гибридной установкой.

Авто получило спортивные сиденья Фото: Skoda

Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с и развивает 250 км/ч. К тому же, установлена спортивная подвеска с заниженным на 15 мм клиренсом, а за доплату предлагают адаптивные амортизаторы.

Кстати, новая Skoda Superb 2024 выходит на украинский рынок, причем со старта доступна в топовой 265-сильной модификации.

Также Фокус рассказывал о сверхмощном 470-сильном универсале Skoda Superb.