Рекордные продажи авто из США в Украине: что стоит за ростом популярности

Авто из США продолжают бить рекорды популярности среди украинцев. Узнайте, почему украинцы выбирают машины из США даже в условиях кризиса, статистика продаж и ключевые тренды рынка.

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Несмотря на непростую ситуацию и военные действия, спрос на авто из США среди украинцев остается высоким. Почему так? Все просто: люди ищут, где можно найти качественную машину за адекватные деньги, особенно когда бюджеты ограничены. Американские аукционы как раз предлагают такие возможности. По данным Carfast Express, только за 2024 год в Украину было доставлено более 53,000 автомобилей из Штатов. И это не просто авто — они часто имеют отличную комплектацию, которой в Украине не так-то просто найти.

Какие машины из Америки украинцы выбирают чаще всего?

Среди самых популярных авто, ввезенных в Украину, выделяются:

Tesla — 6,389 авто

Audi — 6,784 авто

Ford — 4,910 авто

Chevrolet — 2,090 авто

BMW — 4,575 авто

Volkswagen — 4,345 авто

В чем секрет популярности? Tesla и Audi — это выбор тех, кто хочет получить максимум технологий и комфорта. Ford и Chevrolet берут своей практичностью и надежностью, а BMW и Volkswagen всегда ассоциируются с драйвом и стилем. Какой выбор ближе вам? Здесь каждый находит что-то особенное: будь то экономия, удобство или мощь на дороге.

А чем привлекают аукционы в США? На американских автоаукционах у вас есть возможность приобрести машину по цене ниже рыночной, выбрав из широкого ассортимента — от популярных до редких моделей с уникальными комплектациями. Много автомобилей из Америки идут с дополнительными опциями и модификациями, которых нет в местных салонах. Например, электромобили, такие как Tesla Model S или Audi e-tron

Сколько стоит машина из США?

На сегодня средняя цена авто, пригнанного из США в Украину, составляет примерно $6,171. Это делает покупку доступной для многих. Конечно, на аукционах встречаются и бюджетные варианты, и премиальные. Например, один украинский покупатель выложил $151,000 за Ferrari 812 Superfast 2019 года. Но иногда удается найти настоящие "сделки века" — как, например, Volkswagen Passat 2013 года, проданный всего за $100 на аукционе Copart в Калифорнии. У этой модели был бензиновый двигатель объемом 2.5 литра, передний привод, автоматическая коробка передач и пробег 142,235 миль. Несмотря на механические повреждения и статус "не заводится", автомобиль мог стать интересным проектом для восстановления или источником запчастей.

Как купить авто из США и не переплатить?

Компания Carfast Express делает больше, чем просто показывает цифры — они дают вам всю нужную информацию по каждому автомобилю. Хотите узнать, за сколько продают ту или иную модель? Или, может, интересно, сколько стоит средняя ставка на конкретную машину? Все это можно легко найти на сайте, включая данные о том, куда доставили различные автомобили.

А если вы ищете не просто машину, а комплексный сервис, то Carfast Express поможет с доставкой, растаможкой, проверкой состояния и истории автомобиля. Зачем это нужно? Чтобы вы точно знали, что берете надежное авто и не переплачиваете за лишнее. Экономите и деньги, и время — звучит как хороший план, правда?

Для тех, кто уже разбирается в аукционах и хочет действовать самостоятельно, компания предоставляет доступ к любому аукциону в США на их сайте, например, Copart. Хотите попробовать себя в торгах? Просто свяжитесь с их командой, получите доступ — и участвуйте в аукционах напрямую, без посредников.

Интересуетесь автомобилями с salvage title после ДТП и не уверены, стоит ли их покупать? В Carfast Express подготовили видео, где подробно объяснили, что это за машины, какие плюсы и минусы у них есть и на что обратить внимание, чтобы не разочароваться в покупке.