Рекордні продажі авто зі США в Україні: що стоїть за зростанням популярності

Авто зі США продовжують бити рекорди популярності серед українців. Дізнайтеся, чому українці обирають автівки зі США навіть в умовах кризи, статистика продажів та ключові тренди ринку.

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Незважаючи на непросту ситуацію та військові дії, попит на авто зі США серед українців залишається високим. Чому так? Все просто: люди шукають, де можна знайти якісну машину за адекватні гроші, особливо коли бюджети обмежені. Американські аукціони якраз пропонують такі можливості. За даними Carfast Express, тільки за 2024 рік в Україну було доставлено понад 53,000 автомобілів зі Штатів. І це не просто авто — вони часто мають чудову комплектацію, якої в Україні не так-то просто знайти.

Які машини з Америки українці обирають найчастіше?

Серед найпопулярніших авто, ввезених в Україну, виділяються:

Tesla — 6,389 авто

Audi — 6,784 авто

Ford — 4,910 авто

Chevrolet — 2,090 авто

BMW — 4,575 авто

Volkswagen — 4,345 авто

У чому секрет популярності? Tesla та Audi — це вибір тих, хто хоче отримати максимум технологій і комфорту. Ford і Chevrolet беруть своєю практичністю і надійністю, а BMW і Volkswagen завжди асоціюються з драйвом і стилем. Який вибір ближчий вам? Тут кожен знаходить щось особливе: чи то економія, зручність, чи то міць на дорозі.

А чим приваблюють аукціони в США? На американських автоаукціонах у вас є можливість придбати машину за ціною, нижчою за ринкову, вибравши з широкого асортименту — від популярних до рідкісних моделей з унікальними комплектаціями. Багато автомобілів з Америки йдуть з додатковими опціями і модифікаціями, яких немає в місцевих салонах. Наприклад, електромобілі, такі як Tesla Model S або Audi e-tron

Скільки коштує машина зі США?

На сьогодні середня ціна авто, пригнаного зі США в Україну, становить приблизно $6,171. Це робить покупку доступною для багатьох. Звичайно, на аукціонах зустрічаються і бюджетні варіанти, і преміальні. Наприклад, один український покупець виклав $151,000 за Ferrari 812 Superfast 2019 року. Але іноді вдається знайти справжні "угоди століття" — як, наприклад, Volkswagen Passat 2013 року, проданий лише за $100 на аукціоні Copart у Каліфорнії. Ця модель мала бензиновий двигун об'ємом 2.5 літра, передній привід, автоматичну коробку передач і пробіг 142,235 миль. Незважаючи на механічні пошкодження і статус "не заводиться", автомобіль міг стати цікавим проектом для відновлення або джерелом запчастин.

Як купити авто зі США і не переплатити?

Компанія Carfast Express робить більше, ніж просто показує цифри — вони дають вам усю потрібну інформацію по кожному автомобілю. Хочете дізнатися, за скільки продають ту чи іншу модель? Або, може, цікаво, скільки коштує середня ставка на конкретну машину? Все це можна легко знайти на сайті, включно з даними про те, куди доставили різні автомобілі.

А якщо ви шукаєте не просто машину, а комплексний сервіс, то Carfast Express допоможе з доставкою, розмитненням, перевіркою стану та історії автомобіля. Навіщо це потрібно? Щоб ви точно знали, що берете надійне авто і не переплачуєте за зайве. Економите і гроші, і час — звучить як гарний план, чи не так?

Для тих, хто вже розуміється на аукціонах і хоче діяти самостійно, компанія надає доступ до будь-якого аукціону в США на їхньому сайті, наприклад, Copart. Хочете спробувати себе в торгах? Просто зв'яжіться з їхньою командою, отримайте доступ — і беріть участь в аукціонах безпосередньо, без посередників.

Цікавитеся автомобілями з salvage title після ДТП і не впевнені, чи варто їх купувати? У Carfast Express підготували відео, де детально пояснили, що це за автівки, які плюси та мінуси в них є і на що звернути увагу, щоб не розчаруватися в покупці.